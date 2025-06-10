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Прогноз на матч Финляндия — Польша 10 июня 2025 года: поляки выиграют без Левандовского

Сборная Польши приедет в Финляндию на матч квалификации к чемпионату мира. Что ждать от игры — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Между Финляндией и Польшей разворачивается борьба за второе место в группе отбора на чемпионат мира. Финны потеряли очки в игре с Литвой и теперь обязаны выиграть в матче с поляками, чтобы сохранить интригу в группе. Кажется, матч выйдет напряженным. У Польши своя мотивации, сборная осталась без главной звезды — Левандовского.

Коэффициенты букмекеров на матч Финляндия — Польша

Букмекеры отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу Польши составляет 2,10, на Финляндию — 3,60. Ничья оценивается в 3,30. Голов ждут не очень много — тотал меньше 2,5 стоит 1,66.

Прогноз на матч Финляндия — Польша

В сборной Польши произошел громкий скандал. Тренер Проберж лишил капитанской повязки форварда «Барселоны» Левандовского. Нападающего возмутило, что это произошло спонтанно и было сделано по телефону, поэтому он принял решение не приезжать в сборную, пока тренер не будет отправлен в отставку. Проберж назначил капитаном полузащитника Зелиньского и после высказываний Левандовского добавил, что теперь только сильнее убедился в своем решении.

По информации польских СМИ, футболисты были в восторге от решения тренера и встретили его аплодисментами. Перед игрой с Финляндией эмоциональный толчок может пойти на пользу команде. Тем более матч может стать ключевым в борьбе за вторую строчку в группе — Нидерланды, наверняка, не отдадут лидерство в квалификации никому из конкурентов.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа G, 10.06.2025, 21:45
Финляндия
-
Польша
-

Финны подходят к матчу не в лучшей форме — только раз выиграли в 11 последних матчах. Если потерю очков от голландцев объяснить можно, то ничья с Литвой точно вызывает вопросы. На фоне поляков команда выглядит неготовой к борьбе, хоть и должна настроиться на матч, который пройдет дома и может стать решающим в отборе.

Наш прогноз: победа Польши за 2,10. Также предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 — за 1,70. Вряд ли финны провалятся в ключевой встрече.

Статистические тренды в играх Финляндии и Польши

Финляндия
Польша
1 победа в 11 последних матчах.
3 победы подряд.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Не пропустила ни разу за 3 последних матча.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов ждет голов от обеих команд: «Польша без Левандовского. Это важный момент. На днях скромно победили Молдову — 2:0. В принципе, разгром и не требовался. Но как-то не выглядит эта польская сборная очень уж опасной. Да, есть неплохие исполнители — Зелиньски тот же. Но не вижу человека, кто бы повел команду за собой. Да и в воротах Щенсны уже нет. А финнам просто нечего уже терять».

Ставки на матч Финляндия — Польша 10 июня 2025 года

Победа Польши — 2,10.

Тотал меньше 2,5 — 1,70.

Футбол. Чемпионат мира
10.06
Финляндия
:
Польша
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.35
П2
2.14