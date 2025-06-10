Прогноз на матч Финляндия — Польша 10 июня 2025 года: поляки выиграют без Левандовского

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов ждет голов от обеих команд: «Польша без Левандовского. Это важный момент. На днях скромно победили Молдову — 2:0. В принципе, разгром и не требовался. Но как-то не выглядит эта польская сборная очень уж опасной. Да, есть неплохие исполнители — Зелиньски тот же. Но не вижу человека, кто бы повел команду за собой. Да и в воротах Щенсны уже нет. А финнам просто нечего уже терять».