Прогноз на матч Аргентина — Колумбия 11 июня 2025 года: вратари не останутся сухими

Важная игра для Колумбии, которая борется за выход на чемпионат мира. Встречи с Аргентиной выделяются напряжением — финал Кубка Америки остался за бело-голубыми, первый матч в квалификации выиграли колумбийцы. Интриг перед новым поединком полно.
Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Колумбия
Букмекеры видят хозяев фаворитами: коэффициент на победу Аргентины составляет 1,67, на Колумбию — 5,60. Ничья оценивается в 3,65. Голов ждут немного — тотал меньше 2,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
Сборная Аргентины уверенно идет на первом месте в отборе и гарантировала себе поездку на чемпионат мира. Оставшиеся матчи — формальность. Однако вряд ли команда будет в них играть расслабленно. Домашний матч и Колумбия в соперниках гарантируют напряженную встречу. Тем более тренеру предстоит решить вопросы со стартовым составом перед началом главного турнира.
В последних матчах Месси уже не являлся железным игроком стартового состава, поэтому надо искать нового лидера атаки. Интересно посмотреть на борьбу Альвареса и Лаутаро Мартинеса в оставшихся играх.
У Колумбии ситуация в турнире хуже. Пока сборная идет на шестом месте, но оторвалась от преследователей только на три очка. Второй пропуск чемпионата мира команде не простят, так что мотивации стоит ждать запредельной. К тому же обыгрывать Аргентину в квалификации уже получалось — победа 2:1 в сентябре 2024 года.
С лидерами у колумбийцев все проще. По семь очков набрали нападающий «Ливерпуля» Луис Диас и нестареющий полузащитник Хамес Родригес. У последнего дела в сборной, кажется, всегда идут лучше, чем в клубе, так что сюрпризов можно ждать и в этой игре. Обеспечить результативность в атаке они должны.
Наш прогноз: обе забьют — за 2,25. Также предлагаем ставку на индивидуальный тотал Аргентины больше 1,5 — за 2,05.
Статистические тренды в играх Аргентины и Колумбии
|Аргентина
|Колумбия
|5 побед подряд.
|Не выигрывает 5 матчей подряд.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|Забивала хотя бы раз в 3 из 4 последних гостевых матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский ждет победы Аргентины в нерезультативной игре: «Думаю, что едва ли сборная Колумбии сможет у Аргентины зацепиться за победу. Как минимум Аргентина не проиграет, скорее — победит. Колумбия с ее совсем посредственной атакой, скорее всего, вообще не забьет. Аргентина вряд ли забьет много — она уже экспериментирует, уже не играет на полную мощность. Такие две ставки будут: победа Аргентины и ТМ 3,5. И не проигрыш Аргентины и ТМ 3,5».
Ставки на матч Аргентина — Колумбия 11 июня 2025 года
Обе забьют — 2,25.
Индивидуальный тотал Аргентины больше 1,5 — 2,05.