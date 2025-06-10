Прогноз на матч Аргентина — Колумбия 11 июня 2025 года: вратари не останутся сухими

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский ждет победы Аргентины в нерезультативной игре: «Думаю, что едва ли сборная Колумбии сможет у Аргентины зацепиться за победу. Как минимум Аргентина не проиграет, скорее — победит. Колумбия с ее совсем посредственной атакой, скорее всего, вообще не забьет. Аргентина вряд ли забьет много — она уже экспериментирует, уже не играет на полную мощность. Такие две ставки будут: победа Аргентины и ТМ 3,5. И не проигрыш Аргентины и ТМ 3,5».