Матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года: Лаутаро против Серхио Рамоса

«Интер» стартует на клубном чемпионате мира в нелучшем настроении. Сезон завершился полным провалом команда претендовала на требл, но осталась без трофеев. После унижения от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов главный тренер Симоне Индзаги покинул клуб. Руководство миланцев назначило на его место Кристиана Киву.