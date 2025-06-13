Матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года: Лаутаро против Серхио Рамоса

«Интер» стартует на клубном чемпионате мира в нелучшем настроении. Сезон завершился полным провалом команда претендовала на требл, но осталась без трофеев. После унижения от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов главный тренер Симоне Индзаги покинул клуб. Руководство миланцев назначило на его место Кристиана Киву.
«Интеру» предстоит непростая встреча с «Монтерреем». Мексиканская команда попала на клубный чемпионат мира как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. Раньше эти клубы не встречались друг с другом.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 18 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Монтеррей»
Вратарь: Андрада.
Защитники: Медина, Рамос, Гусман, Артеага.
Полузащитники: Чавес, Амбрис, Деосса, Каналес, Фимбрес.
Нападающие: Окампос.
«Интер»
Вратарь: Зоммер.
Защитники: Павар, Ачерби, Бастони.
Полузащитники: Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко.
Нападающие: Тюрам, Мартинес.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Роуз Боул» в Пасадене.