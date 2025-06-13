Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года: Лаутаро против Серхио Рамоса

В первом туре клубного чемпионата мира «Монтеррей» сыграет с «Интером».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Интер» стартует на клубном чемпионате мира в нелучшем настроении. Сезон завершился полным провалом команда претендовала на требл, но осталась без трофеев. После унижения от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов главный тренер Симоне Индзаги покинул клуб. Руководство миланцев назначило на его место Кристиана Киву.

«Интеру» предстоит непростая встреча с «Монтерреем». Мексиканская команда попала на клубный чемпионат мира как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ в 2021 году. Раньше эти клубы не встречались друг с другом.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 18 июня 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Монтеррей»

Вратарь: Андрада.

Защитники: Медина, Рамос, Гусман, Артеага.

Полузащитники: Чавес, Амбрис, Деосса, Каналес, Фимбрес.

Нападающие: Окампос.

«Интер»

Вратарь: Зоммер.

Защитники: Павар, Ачерби, Бастони.

Полузащитники: Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко.

Нападающие: Тюрам, Мартинес.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Роуз Боул» в Пасадене.

Футбол. Зарубежный
18.06
Монтеррей
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.17
X
4.70
П2
1.50