Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома» 14 июня 2025 года: фаворит не проиграет второй раз подряд

Финальная серия плей-офф НБА приняла неожиданный оборот. «Пэйсерс», считавшиеся андердогами в противостоянии с лидером регулярного чемпионата, ведут в серии 2−1 и чувствуют себя уверенно на домашнем паркете. «Оклахома», несмотря на статус фаворита всей серии, уже оказалась в положении, когда больше нельзя проигрывать. Команда Дэйгнолта нестабильно играет на выезде в плей-офф, и перед четвертым матчем давление на нее будет огромным.