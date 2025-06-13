Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома» 14 июня 2025 года: фаворит не проиграет второй раз подряд

Финальная серия плей-офф НБА приняла неожиданный оборот. «Пэйсерс», считавшиеся андердогами в противостоянии с лидером регулярного чемпионата, ведут в серии 2−1 и чувствуют себя уверенно на домашнем паркете. «Оклахома», несмотря на статус фаворита всей серии, уже оказалась в положении, когда больше нельзя проигрывать. Команда Дэйгнолта нестабильно играет на выезде в плей-офф, и перед четвертым матчем давление на нее будет огромным.
Коэффициенты букмекеров на матч «Индиана» — «Оклахома»
Букмекеры снова на стороне «Оклахомы»: победа гостей идет за 1,44, тогда как успех «Индианы» оценивается в 2,99. На тотал больше 227,5 очков дают 1,94.
Прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома»
«Пэйсерс» вышли на пик формы в нужный момент. После побед над «Милуоки», «Кливлендом» и «Нью-Йорком» казалось, что финал против «Тандер» станет для них пределом возможностей. Но команда Карлайла не только дала бой — она повела в серии.
В третьем матче Халибертон выдал почти трипл-дабл, Матурин стал главным бомбардиром, набрав 27 очков, а Макконнелл добавил энергии и агрессии с лавки. Особенно стоит отметить защитные действия: 11 блоков, 13 перехватов — статистика, отражающая настрой команды.
В Индианаполисе «Пэйсерс» по ходу сезона одержали уже 36 побед при 13 поражениях. При этом «Индиана» продолжает демонстрировать редкую для себя эффективность в клатчах, выиграв 9 из 10 подобных ситуаций с начала плей-офф. Победа в четвертом матче может сделать их фаворитами всей серии.
«Тандер» провели выдающийся сезон, но сейчас команда столкнулась с настоящим вызовом. В третьем матче Дэйгнолт нарушил привычную ротацию, в результате чего стартовая пятерка попросту выдохлась к четвертой четверти. Важные игроки — Уильямс, Холмгрен, Карузо — уступили в индивидуальных дуэлях, а Шэй Гилджес-Александер, несмотря на средние 32 очка за матч в финальной серии, реализует лишь 35% бросков через защитников «Пэйсерс».
Допущено 17 потерь, лишь 76,7% с линии штрафных — все это дорого обошлось в предыдущей игре. Тем не менее, «Оклахома» остается командой с большим запасом прочности. В плей-офф они выигрывали 5 из 5 матчей после поражений. Если получится уменьшить количество потерь и грамотно перестроить атаку, у гостей есть шанс вернуть равенство в серии.
Четвертая игра обещает быть нервной и напряженной. «Индиана» поймала кураж, но «Оклахома» почти не проигрывает дважды подряд. Учитывая класс игроков и характер команды Дэйгнолта, стоит ожидать их ответной реакции. Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −4,5 за 1,70 и тотал меньше 227,5 очков за 1,96.
Статистические тренды в играх «Индианы» и «Оклахомы»
|«Индиана»
|«Оклахома»
|В 4 матчах подряд тотал был больше 220,5.
|Проиграла 3 из 4 последних матчей на выезде.
|Выиграла дома 4 из 5 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей набирала больше 109,5 очков.
Ставки на матч «Индиана» — «Оклахома» 14 июня 2025 года
Победа «Оклахомы» с форой −4,5 за 1,70.
Тотал меньше 227,5 очков за 1,96.