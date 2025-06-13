Прогноз на матч Team Spirit — Natus Vincere 13 июня 2025 года: sh1ro и donk не оставят шансов NAVI

Команда нестабильна, в частности, на картах Anubis (25%) и Ancient (25%). NAVI чаще всего чувствуют себя комфортно на Mirage (60%) и Inferno (70%), но как раз эти карты могут быть не в приоритете у соперника. Маппул NAVI гораздо уже, чем у Spirit, и это делает предстоящий матч еще более сложным. Плюс к этому — слабые ретейки, нестабильная экономика и отсутствие плана Б при провале начальных раундов. Сейчас для NAVI это первый серьезный экзамен в Остине — и далеко не факт, что они справятся.