Прогноз на матч Team Spirit — Natus Vincere 13 июня 2025 года: sh1ro и donk не оставят шансов NAVI

На BLAST.tv Austin Major 2025 идет борьба за прямые путевки в плей-офф, и противостояние Team Spirit и NAVI станет центральным матчем третьего этапа. Обе команды одержали по две победы и сражаются за выход в следующую стадию.
Spirit подошел к турниру в статусе одного из фаворитов и пока не разочаровывает. И в онлайн-матчах, и в LAN-формате они действуют стабильно, агрессивно и дисциплинированно. У команды высокий винрейт по всем основным картам, потрясающая индивидуальная форма лидеров и отличная сыгранность.
В свою очередь, NAVI на турнире чередуют уверенные отрезки с откровенно нервными, как это было в матче против 3DMAX. По уровню скилла и мотивации коллектив остается в числе топов, но нестабильность и просадки отдельных игроков создают ощутимую разницу в классе в пользу «драконов».
Коэффициенты букмекеров на матч Team Spirit — Natus Vincere
Букмекеры не сомневаются в Team Spirit: победа «драконов» оценивается в районе 1,38, тогда как успех Natus Vincere идет за 3,05.
Прогноз на матч Team Spirit — Natus Vincere
Team Spirit начал турнир с двух уверенных побед: разгром paiN Gaming (13:3) и игра против Lynn Vision (13:7). Индивидуально выделяются sh1ro (рейтинг 1.75, +21 K-D) и donk (рейтинг 1.58, +14 K-D) — оба демонстрируют высочайший уровень в каждом раунде. magixx поддерживает стабильный уровень (рейтинг 1.32), а zont1x и chopper, хотя и менее яркие статистически, вносят вклад, работая на команду.
Победа над NAVI обеспечит Spirit выход в плей-офф, и это вполне реальная перспектива: коллектив уверенно чувствует себя на Dust2 (92% винрейт за 12 игр), в целом имеет 75−80% побед за последние 30 матчей. С пермабаном Inferno у Spirit остается гибкий и сильный маппул: Anubis, Nuke, Mirage — все под контролем. Кроме того, коллектив выиграл у NAVI 4 из 5 последних матчей, включая две победы в текущем году.
NAVI прошли первый день 3-го этапа с двумя победами, но в их матчах было много тревожных звоночков. Если Nemiga была обыграна уверенно (13:7), то 3DMAX оказались настоящей проблемой — только камбэк в овертайме спас украинский состав (16:14). При этом свои лучшие стороны показали jL (рейтинг 1.74, +12 K-D) и b1t (1.55), а снайпер w0nderful также выступил на уровне (1.37 рейтинг, 90% вовлеченности). Но вот iM и Aleksib по-прежнему не дотягивают — отрицательные K-D и просадки по статистике в важных моментах.
Команда нестабильна, в частности, на картах Anubis (25%) и Ancient (25%). NAVI чаще всего чувствуют себя комфортно на Mirage (60%) и Inferno (70%), но как раз эти карты могут быть не в приоритете у соперника. Маппул NAVI гораздо уже, чем у Spirit, и это делает предстоящий матч еще более сложным. Плюс к этому — слабые ретейки, нестабильная экономика и отсутствие плана Б при провале начальных раундов. Сейчас для NAVI это первый серьезный экзамен в Остине — и далеко не факт, что они справятся.
Team Spirit набрал отличную форму и уже не раз доказывали свое превосходство над NAVI в личных встречах. «Драконы» имеют преимущество как по статистике игроков, так и по глубине маппула. При текущем состоянии украинского состава у Spirit больше шансов забрать матч — возможно даже без проигрыша по картам. Наш прогноз: победа Spirit со счетом 2:0 — 2,29 и тотал карт меньше 2,5 — 1,79.
Статистические тренды в играх Team Spirit и Natus Vincere
|Team Spirit
|Natus Vincere
|Одержал 8 побед подряд.
|Выиграл 5 из 7 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей побеждал всухую 2:0.
|4 из 6 последних серий завершались на 2 картах.
Ставки на матч Team Spirit — Natus Vincere 13 июня 2025 года
Победа Spirit со счетом 2:0 — 2,29.
Тотал карт меньше 2,5 — 1,79.