Прогноз на матч «Бавария» — «Окленд» 15 июня 2025 года: немцы стартуют с разгрома

Сильнейшее оружие мюнхенцев — нападение: 99 голов в Бундеслиге (в среднем 2,9 за игру) — лучший результат среди топ-лиг. Однако команда позволяет соперникам создавать моменты: только четыре «сухих» матча в 11 последних играх. На старт турнира «Бавария» выходит во всеоружии, несмотря на отсутствие нескольких игроков обороны. Томас Мюллер, для которого это последний турнир в составе мюнхенцев, подтвердил, что настрой у команды очень серьезный.