Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года: минимальная победа «орлов»

«Бока Хуниорс» провалила концовку сезона и приехала на турнир после длительного простоя. Последний матч команда провела еще 20 мая, после чего не выходила на поле даже в товарищеских играх. Включиться в первой же игре будет тяжело, тем более к ней «Бока» подходит не в статусе фаворита.