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Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года: минимальная победа «орлов»

«Бенфика» начнет клубный чемпионат мира с матча против «Бока Хуниорс». Что ждать от игры — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Бенфика» и «Бока Хуниорс» попали в группу к «Баварии» и «Окленд Сити». Лидерство немцы вряд ли уступят, поэтому бороться за выход в плей-офф командам придется друг с другом. Первый матч становится крайне важным — он может решить, кто из этой группы выйдет в плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика»

Букмекеры больше верят в португальцев: коэффициент на победу «Бенфики» составляет 1,62, на «Бока Хуниорс» — 6,20. Ничью оценивают в 4,10. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал меньше 2,5 стоит 1,90, больше — 1,97.

Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика»

«Бока Хуниорс» провалила концовку сезона и приехала на турнир после длительного простоя. Последний матч команда провела еще 20 мая, после чего не выходила на поле даже в товарищеских играх. Включиться в первой же игре будет тяжело, тем более к ней «Бока» подходит не в статусе фаворита.

Помочь могут опытные игроки, которые у аргентинцев имеются. Кавани, Рохо и Андер Эррера давно прошли свой пик, но способны усилить свои линии в команде. Результативные игры аргентинцы выдают редко — в основном, это случается со слабыми соперниками. Если оппонент сильный, то матч завершается, чаще всего, с минимальным тоталом.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа C, 17.06.2025, 1:00
Бока Хуниорс
-
Бенфика
-

Кажется, предстоящая игра может быть такой. «Бенфика» — главный конкурент «Боки» за выход в плей-офф. «Орлы» хорошо готовы к борьбе: до последнего держали интригу в чемпионате, а также неплохо проявили себя в Лиге чемпионов.

В последних играх «Бенфика» выступала нелучшим образом и упустила два титула. Сейчас у команды есть шанс исправиться и показать хороший результат в США. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,88. Также предлагаем ставку на сухую победу «Бенфики» — за 2,50.

Статистические тренды в играх «Бока Хуниорс» и «Бенфики»

«Бока Хуниорс»
«Бенфика»
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Не выигрывает 3 матча подряд.
Лишь раз выиграли в 4 последних матчах.
Ставка «обе забьют» проходила в 4 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу «Бенфики»: «В этой паре я все-таки отдам предпочтение португальцам. Аргентинский клуб не слишком хорошо выглядел в последних матчах. Ставлю на победу “Бенфики” за 1,76».

Ставки на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года

Тотал меньше 2,5 — 1,88.

Сухая победа «Бенфики» — 2,50.

Футбол. Зарубежный
17.06
Бока Хуниорс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.21
П2
1.62