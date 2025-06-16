Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года: минимальная победа «орлов»

«Бенфика» и «Бока Хуниорс» попали в группу к «Баварии» и «Окленд Сити». Лидерство немцы вряд ли уступят, поэтому бороться за выход в плей-офф командам придется друг с другом. Первый матч становится крайне важным — он может решить, кто из этой группы выйдет в плей-офф.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика»
Букмекеры больше верят в португальцев: коэффициент на победу «Бенфики» составляет 1,62, на «Бока Хуниорс» — 6,20. Ничью оценивают в 4,10. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал меньше 2,5 стоит 1,90, больше — 1,97.
Прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика»
«Бока Хуниорс» провалила концовку сезона и приехала на турнир после длительного простоя. Последний матч команда провела еще 20 мая, после чего не выходила на поле даже в товарищеских играх. Включиться в первой же игре будет тяжело, тем более к ней «Бока» подходит не в статусе фаворита.
Помочь могут опытные игроки, которые у аргентинцев имеются. Кавани, Рохо и Андер Эррера давно прошли свой пик, но способны усилить свои линии в команде. Результативные игры аргентинцы выдают редко — в основном, это случается со слабыми соперниками. Если оппонент сильный, то матч завершается, чаще всего, с минимальным тоталом.
Кажется, предстоящая игра может быть такой. «Бенфика» — главный конкурент «Боки» за выход в плей-офф. «Орлы» хорошо готовы к борьбе: до последнего держали интригу в чемпионате, а также неплохо проявили себя в Лиге чемпионов.
В последних играх «Бенфика» выступала нелучшим образом и упустила два титула. Сейчас у команды есть шанс исправиться и показать хороший результат в США. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,88. Также предлагаем ставку на сухую победу «Бенфики» — за 2,50.
Статистические тренды в играх «Бока Хуниорс» и «Бенфики»
|«Бока Хуниорс»
|«Бенфика»
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|Не выигрывает 3 матча подряд.
|Лишь раз выиграли в 4 последних матчах.
|Ставка «обе забьют» проходила в 4 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу «Бенфики»: «В этой паре я все-таки отдам предпочтение португальцам. Аргентинский клуб не слишком хорошо выглядел в последних матчах. Ставлю на победу “Бенфики” за 1,76».
Ставки на матч «Бока Хуниорс» — «Бенфика» 17 июня 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,88.
Сухая победа «Бенфики» — 2,50.