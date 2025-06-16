Прогноз на матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года: Рамос не позволит мексиканцам проиграть

«Интер» последним провел матч в европейском футболе, проиграв финал Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:5. Тот результат стал эффектом длинного сезона и возрастного состава. Вряд ли команда успела отдохнуть и восстановиться за это время. Если мотивацию играть на максимум футболисты не смогли найти в финале главного еврокубка, то в летнем турнире с этим будет еще сложнее.