Прогноз на матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года: Рамос не позволит мексиканцам проиграть

«Интер» выглядит явным фаворитом своей группы и должен выходить в плей-офф. Однако сил на участие в летнем турнире после длинного сезона может и не хватить. Тем более в матчах с соперниками, которым есть что доказывать. «Монтеррей» точно из таких.
Коэффициенты букмекеров на матч «Монтеррей» — «Интер»
Букмекеры почти не оставляют шансов на успех мексиканцам: коэффициент на победу «Интера» составляет 1,53, на «Монтеррей» — 6,00. Вероятность ничьей оценивается в 4,60. Голы тут, скорее, ждут, чем нет: тотал больше 2,5 стоит 1,71.
Прогноз на матч «Монтеррей» — «Интер»
«Интер» последним провел матч в европейском футболе, проиграв финал Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:5. Тот результат стал эффектом длинного сезона и возрастного состава. Вряд ли команда успела отдохнуть и восстановиться за это время. Если мотивацию играть на максимум футболисты не смогли найти в финале главного еврокубка, то в летнем турнире с этим будет еще сложнее.
К тому же «Интер» остался без главного тренера Индзаги, который уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Новый рулевой Киву не работал с топ-клубами и потратит клубный чемпионат мира на знакомство с составом, поэтому яркого выступления ждать не стоит.
К тому же первым соперником станет сильный «Монтеррей». Их новый тренер Торрен долго работал с Гвардиолой, поэтому тактически вряд ли сильно уступает оппоненту. Да и состав позволяет мексиканскому коллективу рассчитывать на хороший результат: Рамос — в защите, Каналес и Торрес — в полузащите, Корона и Окампос — в атаке. Звездами их сейчас назвать сложно, но провести хороший матч команде точно по силам.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,80. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Монтеррей» не проиграет — за 2,60.
Статистические тренды в играх «Монтеррея» и «Интера»
|«Монтеррей»
|«Интер»
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Проиграли только 1 из 7 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходила в 3 из 4 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей не прошла ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на победу «Интера» с точным счетом: «Последние результаты “Монтеррея” не внушают доверия. “Интер” явно сильнее, он обязан обыгрывать такого оппонента. Ставлю на победу “Интера” со счетом 2:1 — коэффициент 7,00».
Ставки на матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года
Обе забьют — 1,80.
«Монтеррей» не проиграет — 2,60.