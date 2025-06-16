Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года: Рамос не позволит мексиканцам проиграть

«Интер» начнет выступление на клубном чемпионате мира с игры против мексиканского «Монтеррея». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Интер» выглядит явным фаворитом своей группы и должен выходить в плей-офф. Однако сил на участие в летнем турнире после длинного сезона может и не хватить. Тем более в матчах с соперниками, которым есть что доказывать. «Монтеррей» точно из таких.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монтеррей» — «Интер»

Букмекеры почти не оставляют шансов на успех мексиканцам: коэффициент на победу «Интера» составляет 1,53, на «Монтеррей» — 6,00. Вероятность ничьей оценивается в 4,60. Голы тут, скорее, ждут, чем нет: тотал больше 2,5 стоит 1,71.

Прогноз на матч «Монтеррей» — «Интер»

«Интер» последним провел матч в европейском футболе, проиграв финал Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:5. Тот результат стал эффектом длинного сезона и возрастного состава. Вряд ли команда успела отдохнуть и восстановиться за это время. Если мотивацию играть на максимум футболисты не смогли найти в финале главного еврокубка, то в летнем турнире с этим будет еще сложнее.

К тому же «Интер» остался без главного тренера Индзаги, который уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Новый рулевой Киву не работал с топ-клубами и потратит клубный чемпионат мира на знакомство с составом, поэтому яркого выступления ждать не стоит.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа E, 18.06.2025, 4:00
Монтеррей
-
Интер
-

К тому же первым соперником станет сильный «Монтеррей». Их новый тренер Торрен долго работал с Гвардиолой, поэтому тактически вряд ли сильно уступает оппоненту. Да и состав позволяет мексиканскому коллективу рассчитывать на хороший результат: Рамос — в защите, Каналес и Торрес — в полузащите, Корона и Окампос — в атаке. Звездами их сейчас назвать сложно, но провести хороший матч команде точно по силам.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,80. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Монтеррей» не проиграет — за 2,60.

Статистические тренды в играх «Монтеррея» и «Интера»

«Монтеррей»
«Интер»
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Проиграли только 1 из 7 последних матчей.
Ставка «обе забьют» проходила в 3 из 4 последних матчей.
В 3 из 4 последних матчей не прошла ставка «обе забьют».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на победу «Интера» с точным счетом: «Последние результаты “Монтеррея” не внушают доверия. “Интер” явно сильнее, он обязан обыгрывать такого оппонента. Ставлю на победу “Интера” со счетом 2:1 — коэффициент 7,00».

Ставки на матч «Монтеррей» — «Интер» 18 июня 2025 года

Обе забьют — 1,80.

«Монтеррей» не проиграет — 2,60.

Футбол. Зарубежный
18.06
Монтеррей
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.80
П2
1.51