Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана» 17 июня 2025 года: кто сделает шаг к чемпионству?

Четвертый матч стал настоящим испытанием для «Тандер», которые смогли переломить ход встречи лишь в последние 12 минут. Гилджес-Александер набрал 35 очков, из которых 15 пришлись на 4-ю четверть — это стало ключом к победе. Несмотря на ужасную реализацию с периметра (всего 3 трехочковых за игру из 16) и провальную игру в пас (лишь 11 ассистов при 13 потерях), «Оклахома» выстояла за счет индивидуального мастерства и давления в защите. Однако командная игра далека от идеала: изоляции вытесняют комбинационный баскетбол, а в краске Холмгрен и Хартенштайн все чаще оказываются под плотным прессингом.