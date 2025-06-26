Прогноз на матч «Динамо» Москва — 2Drots 26 июня 2025 года: Карпин проверит уровень медиафутбола

Однако игрового тонуса москвичам будет не хватать, поэтому разгрома ждать все-таки не стоит. Да и 2Drots, несмотря на весь скепсис Карпина, команда отнюдь неслабая. Их тренер Смирнов выигрывал чемпионат Азербайджана в штабе Березуцкого, но выбрал быть главным в команде из медиалиги. Такое решение вызвало много негатива и непонимания, поэтому амбиций у Смирнова точно полно. Если говорить об игроках — футболисты тут на уровне примерно Второй лиги, против команд которой 2Drots регулярно играют на равных в Кубке России.