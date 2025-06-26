Прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука» 27 июня 2025 года: Индзаги пора показывать результат

«Аль-Хиляль» должен побеждать в последнем туре, чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию. Команда из Саудовской Аравии на этом турнире еще не выиграла ни одного матча и выглядит неоднозначно. В поединке с «Реалом» были лучше большую часть матча, но чуть не проиграли из-за пенальти в концовке. Против «Зальцбурга», наоборот, жались к своим воротам и были рады ничьей. Что ждать от коллектива Индзаги в новой встрече, непонятно.