Прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука» 27 июня 2025 года: Индзаги пора показывать результат

Приглашая Индзаги в «Аль-Хиляль» на большой контракт, руководство клуба явно ждало моментальных результатов. Пока итальянец, скорее, не оправдывает ожиданий. Если победы не будет и в игре с мексиканской «Пачукой», можно смело говорить о проваленном турнире. Коллектив из Саудовской Аравии должен уверенно выигрывать, тем более его соперник не против сыграть в открытый футбол.
Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука»
Букмекеры ждут успеха коллектива Индзаги: коэффициент на победу «Аль-Хиляля» составляет 1,65, на «Пачуку» — 5,10. Ничья оценивается в 4,30. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,47.
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука»
«Аль-Хиляль» должен побеждать в последнем туре, чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию. Команда из Саудовской Аравии на этом турнире еще не выиграла ни одного матча и выглядит неоднозначно. В поединке с «Реалом» были лучше большую часть матча, но чуть не проиграли из-за пенальти в концовке. Против «Зальцбурга», наоборот, жались к своим воротам и были рады ничьей. Что ждать от коллектива Индзаги в новой встрече, непонятно.
Пока итальянец еще недостаточно работает с командой, чтобы поставить им свой футбол, поэтому игра «Аль-Хиляля» смотрится серо и неуверенно. Да и игроки в атаке ему, кажется, не совсем подходят — если соперник закрывается в оборону, нападающие не могут ничего придумать и скатываются к навесам и ударам издали. Отсюда всего один забитый мяч за две стартовые встречи.
Успокаивать болельщиков должно то, что «Пачука» — самая слабая команда в группе. Однако покусать соперника мексиканцы способны. На клубном чемпионате мира они еще не уходили с поля без забитых мячей. Шансы на выход в плей-офф «Пачука» уже потеряла, так что охранять нулевую ничью в последней игре вряд ли будет. А вот оборона у команды не самая надежная, поэтому голов мы увидим много.
Наш прогноз: обе забьют и победа «Аль-Хиляля» — за 2,80. Также предлагаем ставку, что «Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах — за 2,03.
Статистические тренды в играх «Аль-Хиляля» и «Пачуки»
|«Аль-Хиляль»
|«Пачука»
|Не проигрывает 7 матчей подряд.
|Только 1 победа в 6 последних встречах.
|Тотал меньше 2,5 проходит 4 матча подряд.
|Ставка «обе забьют» проходит 3 матча подряд.
Ставки на матч «Аль-Хиляль» — «Пачука» 27 июня 2025 года
Обе забьют и победа «Аль-Хиляля» — 2,80.
«Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах — 2,03.