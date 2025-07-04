Матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» 4 июля 2025 года: будет ли еще одна сенсация?

«Флуминенсе» обыграл «Интер» (2:0), показав высокую реализацию моментов и надежность в обороне, тогда как «Аль-Хиляль» сотворил настоящую сенсацию, выбив «Манчестер Сити» (4:3) после 120 минут борьбы. Противостояние строго организованной бразильской команды и контратакующего стиля клуба Симоне Индзаги обещает напряженный и тактически насыщенный матч.
«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» до этого не играли между собой.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 4 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Флуминенсе»
Вратарь: Фабио.
Защитники: Игнасио, Силва, Фрейтес.
Полузащитники: Ксавьер, Нонато, Бернал, Мартинелли, Рене.
Нападающие: Кано, Арьяс.
«Аль-Хиляль»
Вратарь: Буну.
Защитники: Канселу, Аль-Харби, Кулибали, Лоди.
Полузащитники: Невеш, Н. Аль-Досари, Милинкович-Савич, Канно.
Нападающие: Малком, Леонардо.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на Camping World Stadium в Орландо, США.