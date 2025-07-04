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Матч «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» 4 июля 2025 года: будет ли еще одна сенсация?

Бразильский «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии сразятся в ¼ финала клубного чемпионата мира.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Флуминенсе» обыграл «Интер» (2:0), показав высокую реализацию моментов и надежность в обороне, тогда как «Аль-Хиляль» сотворил настоящую сенсацию, выбив «Манчестер Сити» (4:3) после 120 минут борьбы. Противостояние строго организованной бразильской команды и контратакующего стиля клуба Симоне Индзаги обещает напряженный и тактически насыщенный матч.

«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» до этого не играли между собой.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 4 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Флуминенсе»

Вратарь: Фабио.

Защитники: Игнасио, Силва, Фрейтес.

Полузащитники: Ксавьер, Нонато, Бернал, Мартинелли, Рене.

Нападающие: Кано, Арьяс.

«Аль-Хиляль»

Вратарь: Буну.

Защитники: Канселу, Аль-Харби, Кулибали, Лоди.

Полузащитники: Невеш, Н. Аль-Досари, Милинкович-Савич, Канно.

Нападающие: Малком, Леонардо.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на Camping World Stadium в Орландо, США.

Футбол. Зарубежный
04.07
Флуминенсе
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.33
П2
2.53
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