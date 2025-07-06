Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 6 июля 2025 года: красно-белые не оставят шансов самарцам

Деян Станкович начинает второй сезон у руля красно-белых: команда сохраняет костяк, использует контрольные игры для обкатки схем и постепенно набирает форму. У самарцев же межсезонье проходит под знаком масштабных перемен — сменился главный тренер, а несколько ключевых игроков покинули клуб. В прошлом сезоне «Спартак» финишировал четвертым, а «Крылья» оказались десятыми.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Букмекеры склоняются в сторону «Спартака»: победа красно-белых идет за 1,45, ничейный результат оценивается в 4,70, а триумф «Крыльев Советов» — в 7,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,69.
Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Москвичи активно готовятся к сезону-2025/26, сохранив костяк команды и подписав форварда Заболотного. В первом контрольном матче подопечные Станковича обыграли «Торпедо» (3:1), полностью поменяв состав после перерыва. Встреча показала, что «Спартак» старается придерживаться активного прессинга и контролировать мяч, но качество игры пока нестабильно — команда еще набирает форму. Предстоящая игра станет возможностью увидеть более боевой состав, особенно учитывая уровень соперника.
В прошлом сезоне красно-белые выиграли у «Крыльев» оба матча чемпионата (3:0 и 2:0), а также дважды разгромили самарцев в Кубке России (4:1 и 3:0). «Спартак» обычно наносит больше 14 ударов за матч, а в последних пяти очных встречах стабильно забивает минимум два мяча.
Для самарского клуба лето проходит под знаком перемен: сменился главный тренер, а также произошло масштабное обновление состава. Команду уже покинули Ломаев, Гапонов, Цыпченко, Ежов и главный бомбардир Сергеев. Магомед Адиев пока только налаживает игровые связи.
На сборах «Крылья» уже провели две игры: поражение от «Сокола» (0:1) и ничья с КАМАЗом (1:1). В обоих матчах команда испытывала сложности в атаке и выглядела неуверенно в обороне. В прошлом сезоне самарцы заняли 10-е место, и старт межсезонья пока не внушает оптимизма.
Последние пять матчей с «Спартаком» завершились для «Крыльев» поражениями с общим счетом 1:15, и нынешнее состояние команды вряд ли позволит навязать серьезную борьбу более сыгранному и стабильному сопернику. Самарцы пока в поисках новой структуры, и в атаке явно не хватает ресурсов. При этом встречи этих команд зачастую проходят результативно, особенно при участии «Спартака». Наш прогноз: победа «Спартака» с форой −1,5 за 2,15 и тотал больше 3 за 2,14.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Крыльев Советов»
|«Спартак»
|«Крылья Советов»
|В 4 из 5 последних матчей играла ставка «обе забьют — нет».
|Проиграли 3 из 4 последних матчей.
|Выиграл последние 5 очных встреч.
|Пропускали в 21 из 22 последних матчей.
Ставки на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 6 июля 2025 года
Победа «Спартака» с форой −1,5 — 2,15.
Тотал больше 3 — 2,14.