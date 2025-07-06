Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 6 июля 2025 года: красно-белые не оставят шансов самарцам

Последние пять матчей с «Спартаком» завершились для «Крыльев» поражениями с общим счетом 1:15, и нынешнее состояние команды вряд ли позволит навязать серьезную борьбу более сыгранному и стабильному сопернику. Самарцы пока в поисках новой структуры, и в атаке явно не хватает ресурсов. При этом встречи этих команд зачастую проходят результативно, особенно при участии «Спартака». Наш прогноз: победа «Спартака» с форой −1,5 за 2,15 и тотал больше 3 за 2,14.