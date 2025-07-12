Прогноз на матч «Звезды НХЛ» — «Звезды КХЛ» 13 июля 2025 года: молодежь обыграет Овечкина и Панарина

Команды со звездными российскими хоккеистами из двух лиг снова встретятся в благотворительном матче. По именам участников эта игра станет самым ярким хоккейным событием этого года — где еще удастся увидеть на одной площадке Овечкина, Малкина, Ковальчука, Радулова, Бобровского, Капризова и других звезд НХЛ и КХЛ. Поэтому и статус «Матч года» выглядит вполне оправданным. Важный момент: все сборы с матча будут направлены на реабилитацию детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.
Коэффициенты букмекеров на матч «Звезды НХЛ» — «Звезды КХЛ»
Букмекеры верят в успех заокеанских звезд: коэффициент на победу команды НХЛ составляет 2,10, на КХЛ — 3,20. Ничья по итогам основного времени оценивается в 3,40. Голов ждут крайне много — ставки принимаются только на тотал 21,5. И больше, и меньше стоит 1,85.
Прогноз на матч «Звезды НХЛ» — «Звезды КХЛ»
Матчи такого формата отличаются неожиданностью. Не до конца понятна мотивация каждого хоккеиста. В прошлом году Радулов играл на максимуме весь поединок, так как не любит проигрывать, а Панарин, например, мог не использовать выход 1 на 1 с вратарем просто, чтобы показать финт. Настрой Овечкина на эту игру тоже загадочен — он заявил, что главное будет обойтись без травм. Однако может ли осторожность помешать лучшему снайперу в истории НХЛ забить пару голов — вопрос открытый.
Кажется, главным фактором в матче станет игра вратарей. В прошлом году ключевой причиной ничейного результата стал голкипер «Металлурга» Набоков, который играл на пределе третий период. Для многих игроков КХЛ этот поединок — шанс заявить о себе или проявить лучшие качества. В то же время хоккеисты из НХЛ относятся к матчу проще, но способны решать за счет мастерства.
Поставим на тотал меньше 21,5 — за 1,85. Все-таки ждем от команд более серьезной игры, что зарядит и вратарей, поэтому пробить планку в 20 голов не получится. К тому же в прошлый раз коллективы разошлись ничьей 8:8, что довольно далеко от намеченного показателя. Также поверим в триумф команды КХЛ в основное время — за 3,20. Их победа логичнее: куча молодых и мотивированных игроков, лучшая физическая форма из-за раннего завершения сезона и более привычная площадка.
Статистические тренды в играх «Звезд НХЛ» и «Звезд КХЛ»
Матч такого формата проводился лишь однажды. В нем все закончилось ничьей 8:8. В первом периоде тогда было заброшено восемь шайб — команда «Звезд НХЛ» выиграла 6:2.
Ставки на матч «Звезды НХЛ» — «Звезды КХЛ» 13 июля 2025 года
Тотал меньше 21,5 — 1,85.
Победа «Звезд КХЛ» — за 3,20.