Прогноз на матч «Звезды НХЛ» — «Звезды КХЛ» 13 июля 2025 года: молодежь обыграет Овечкина и Панарина

Матчи такого формата отличаются неожиданностью. Не до конца понятна мотивация каждого хоккеиста. В прошлом году Радулов играл на максимуме весь поединок, так как не любит проигрывать, а Панарин, например, мог не использовать выход 1 на 1 с вратарем просто, чтобы показать финт. Настрой Овечкина на эту игру тоже загадочен — он заявил, что главное будет обойтись без травм. Однако может ли осторожность помешать лучшему снайперу в истории НХЛ забить пару голов — вопрос открытый.