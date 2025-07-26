Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 27 июля 2025 года: «канониры» лучше готовы к сезону

Лондонский клуб уверенно стартовал в межсезонье, выиграв у «Милана» 1:0. «Арсенал» мог выиграть и крупнее, но немного не повезло с реализацией моментов. У «канониров» отличился Сака, хорошо себя проявили новички Нергор, Субименди и Кепа. Артета также дал поиграть двум 15-летним футболистам, одного из них, Макса Доумана, уже осторожно сравнивают с Ямалем.