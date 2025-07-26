Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 27 июля 2025 года: «канониры» лучше готовы к сезону

«Арсенал» подходит к встрече в роли очевидного фаворита. Подопечные Артеты демонстрируют более организованную игру и набирают форму. «Канониры» начали азиатское турне с победы над «Миланом» (1:0). У «Ньюкасла» ситуация противоположная: разгромное поражение от «Селтика» и неудачи в подписании новичков поставили под сомнение готовность команды к старту сезона.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»
Букмекеры уверены в «Арсенале»: победа лондонцев идет за 1,62, ничья — за 4,10, а успех «Ньюкасла» — за 5,20. На тотал больше 2,5 голов дают 1,60, на меньше 2,5 — 2,25.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»
Лондонский клуб уверенно стартовал в межсезонье, выиграв у «Милана» 1:0. «Арсенал» мог выиграть и крупнее, но немного не повезло с реализацией моментов. У «канониров» отличился Сака, хорошо себя проявили новички Нергор, Субименди и Кепа. Артета также дал поиграть двум 15-летним футболистам, одного из них, Макса Доумана, уже осторожно сравнивают с Ямалем.
«Арсенал» подписал молодого защитника Москеру и успешно ведет работу по трансферу Дьокереша. С «Ньюкаслом» команда выйдет без защитников Габриэла и Тимбера — против «Милана» в основе выходили Калафьори и Зинченко. Хавертц продолжает быть опорной фигурой атаки и компенсирует отсутствие чистого центрфорварда активностью. «Арсенал» верен себе и в товарищеских матчах: команда Артеты много контролирует мяч и не спеша проводит позиционные атаки, допуская минимум моментов у своих ворот.
«Ньюкасл» проводит межсезонье крайне неудачно: поражение от «Селтика» со счетом 0:4 выявило серьезные проблемы. Хотя по числу ударов «Ньюкасл» не уступал, показатели xG говорят о явном преимуществе соперника. Команда испытывает сложности в построении игры: оборона не справляется, центр поля нестабилен, а в атаке отсутствует главная угроза — Исак, который пропускает сборы и, судя по информации, стремится к переходу в другой клуб.
Вместо него в обойме остается ограниченный выбор — альтернативы Исаку в составе нет. «Ньюкасл» купил Элангу за 55 млн фунтов на фланг атаки, а теперь присматривается к Шешко из «РБ Лейпциг» и Виссе из «Брентфорда». Менеджмент «сорок» уже упустил таких форвардов, как Экитике, Жоао Педро, Делап и Мбемо.
С учетом текущей формы и трансферной активности логично ожидать преимущества «Арсенала». При этом встреча вряд ли получится результативной: обе команды не располагают оптимальными наборами исполнителей в атаке. Наш прогноз: тотал меньше 3 — 1,82 и «обе забьют — нет» — 2,19.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Ньюкасла»
|«Арсенал»
|«Ньюкасл»
|В 4 из 5 последних матчей тотал был больше 2,5.
|Одна победа в 4 последних матчах.
|Забивает в 5 матчах подряд.
|В 4 из 5 последних матчей отличалась только одна из команд.
Ставки на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 27 июля 2025 года
Тотал меньше 3 — 1,82.
«Обе забьют — нет» — 2,19.