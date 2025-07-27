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Прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Барселона» 27 июля 2025 года: каталонцам не составит труда выиграть

«Барселона» проведет первый товарищеский матч нового сезона против «Виссел Кобе». На что ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Прошлый сезон для «Барселоны» получился крайне тяжелым — травмы, финансовые разборки и высокая плотность матчей, которая в итоге не позволила замахнуться на требл. Однако и положительных моментов было немало — победа в чемпионате, Кубке Испании, а также полуфинал Лиги чемпионов. Отдохнуть каталонцам удалось отлично — команду не позвали на клубный чемпионат мира, чем обеспечили два месяца восстановления. Теперь «Барса» начинает новый сезон, в первой игре она сразится с японским «Виссел Кобе».

Коэффициенты букмекеров на матч «Виссел Кобе» — «Барселона»

Букмекеры выделяют очевидного фаворита в матче: коэффициент на победу «Виссел Кобе» составляет, на «Барселону» —. Ничья оценивается в. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит.

Прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Барселона»

«Барселона» сыграет первый товарищеский матч после паузы. Каталонцы отправились для предсезонной подготовки в Азию, где сыграют с японской и корейскими командами. Матч против «Кобе» должен стать самым сложным на этой дистанции, так как подопечные Флика впервые выйдут на поле после двух месяцев отдыха. Высоким мастерством и наличием звезд нынешняя «Барселона» не так сильно отличается, поэтому упор в игре приходится делать на другие компоненты. С этим сейчас может случится загвостка, так как игра в обороне у Флика требует большой интенсивности и полного взаимопонимания — защитники обороняются высокой линией и часто ловят соперника в искусственный офсайд. Даже небольшие ошибки в таких условиях могут стоить пропущенного гола.

При этом стоит учитывать, что уровень «Кобе» не настолько серьезный. Японцы находятся в хорошей форме, так как национальный чемпионат — в разгаре. Однако даже это не может гарантировать коллективу Такаюки положительный результат. Скорее всего, отличится хотя бы раз «Кобе» сможет, но встречу проиграет.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,75. Также поставим на победу «Барселоны» и тотал больше 3,5 — за 2,95.

Статистические тренды в играх «Виссел Кобе» и «Барселоны»

«Виссел Кобе»«Барселона»
Проиграл 1 из 12 последних матчей.В 7 из 8 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Не уходил без забитых мячей в 11 из 12 последних матчей.Проиграла только 1 из 10 последних матчей.

Ставки на матч «Виссел Кобе» — «Барселона» 27 июля 2025 года

Обе забьют — 1,75.

Победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 — 2,95.

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