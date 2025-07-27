Прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Барселона» 27 июля 2025 года: каталонцам не составит труда выиграть

Прошлый сезон для «Барселоны» получился крайне тяжелым — травмы, финансовые разборки и высокая плотность матчей, которая в итоге не позволила замахнуться на требл. Однако и положительных моментов было немало — победа в чемпионате, Кубке Испании, а также полуфинал Лиги чемпионов. Отдохнуть каталонцам удалось отлично — команду не позвали на клубный чемпионат мира, чем обеспечили два месяца восстановления. Теперь «Барса» начинает новый сезон, в первой игре она сразится с японским «Виссел Кобе».
Коэффициенты букмекеров на матч «Виссел Кобе» — «Барселона»
Букмекеры выделяют очевидного фаворита в матче: коэффициент на победу «Виссел Кобе» составляет, на «Барселону» —. Ничья оценивается в. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит.
Прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Барселона»
«Барселона» сыграет первый товарищеский матч после паузы. Каталонцы отправились для предсезонной подготовки в Азию, где сыграют с японской и корейскими командами. Матч против «Кобе» должен стать самым сложным на этой дистанции, так как подопечные Флика впервые выйдут на поле после двух месяцев отдыха. Высоким мастерством и наличием звезд нынешняя «Барселона» не так сильно отличается, поэтому упор в игре приходится делать на другие компоненты. С этим сейчас может случится загвостка, так как игра в обороне у Флика требует большой интенсивности и полного взаимопонимания — защитники обороняются высокой линией и часто ловят соперника в искусственный офсайд. Даже небольшие ошибки в таких условиях могут стоить пропущенного гола.
При этом стоит учитывать, что уровень «Кобе» не настолько серьезный. Японцы находятся в хорошей форме, так как национальный чемпионат — в разгаре. Однако даже это не может гарантировать коллективу Такаюки положительный результат. Скорее всего, отличится хотя бы раз «Кобе» сможет, но встречу проиграет.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,75. Также поставим на победу «Барселоны» и тотал больше 3,5 — за 2,95.
Статистические тренды в играх «Виссел Кобе» и «Барселоны»
|«Виссел Кобе»
|«Барселона»
|Проиграл 1 из 12 последних матчей.
|В 7 из 8 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Не уходил без забитых мячей в 11 из 12 последних матчей.
|Проиграла только 1 из 10 последних матчей.
Ставки на матч «Виссел Кобе» — «Барселона» 27 июля 2025 года
Обе забьют — 1,75.
Победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 — 2,95.