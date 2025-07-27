Прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Барселона» 27 июля 2025 года: каталонцам не составит труда выиграть

«Барселона» сыграет первый товарищеский матч после паузы. Каталонцы отправились для предсезонной подготовки в Азию, где сыграют с японской и корейскими командами. Матч против «Кобе» должен стать самым сложным на этой дистанции, так как подопечные Флика впервые выйдут на поле после двух месяцев отдыха. Высоким мастерством и наличием звезд нынешняя «Барселона» не так сильно отличается, поэтому упор в игре приходится делать на другие компоненты. С этим сейчас может случится загвостка, так как игра в обороне у Флика требует большой интенсивности и полного взаимопонимания — защитники обороняются высокой линией и часто ловят соперника в искусственный офсайд. Даже небольшие ошибки в таких условиях могут стоить пропущенного гола.