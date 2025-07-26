Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 27 июля 2025 года: Мбемо и Кунье пора забивать

Матч пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, где еще недавно ФИФА проводила финал ЧМ среди клубов. После неудачных результатов в прошлом чемпионате обе команды намерены продемонстрировать прогресс. «Манчестер Юнайтед» переживает перестройку под руководством Аморима и уже успел провести товарищеский матч с «Лидсом» (0:0). «Вест Хэм», в свою очередь, стартовал с победы над «Грассхоппером». Составы обеих команд претерпевают изменения, и тренеры используют летние матчи для наигрывания новых связей. Особый интерес вызывают и трансферные обновления, и возможные кадровые потери, в том числе громкие уходы с обеих сторон.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
Букмекеры склоняются в сторону «Манчестер Юнайтед»: победа «МЮ» идет за 1,98, ничья оценена в 3,65, а виктория «Вест Хэма» — за 3,70. На тотал больше 2,5 голов предлагают 1,74, на меньше — 2,06.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
Минувший сезон стал настоящим провалом для манкунианцев: команда финишировала на 15-й строчке в АПЛ и проиграла финал Лиги Европы. Впереди первый полноценный сезон под руководством Аморима, и он пройдет без еврокубков. Перед вылетом в США «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Лидсом» в Швеции, голов в этом матче зрители так и не увидели.
Состав претерпевает серьезные изменения: клуб покинули Рэшфорд, Эриксен, Эванс и Линделеф, а уход Санчо, Энтони и Гарначо также близок. Зато в команду добавлены качественные новички в группу атаки — Кунья и Мбемо. Пока Мартинес и Онана восстанавливаются от травм, основной задачей остается наладить взаимодействие в новых сочетаниях. «Юнайтед» подходит к сезону с амбициями и обновленной атакой.
«Вест Хэм» под руководством Поттера готовится ко второму сезону подряд без еврокубков. В прошлом чемпионате лондонцы заняли 14-е место, на одно очко опередив «Юнайтед». Подготовка к новому сезону началась с победы 3:1 над «Грассхоппером», где отличились Пакета, Ирвинг и 20-летний Маршалл. В команде уже появились новые лица — Тодибо, Уокер-Питерс и Диуф, а потери затронули атаку: Кудуса продали в «Тоттенхэм» за 55 млн фунтов, а Альварес отсутствует на сборах.
В прошлом сезоне «молотобойцы» дважды обыграли «Юнайтед» в чемпионате, чего не случалось с кампании-2006/07. Несмотря на статус товарищеской игры, матч между этими командами вряд ли получится закрытым. Обе стороны обладают атакующим потенциалом и одновременно испытывают трудности в обороне. «Юнайтед» все еще уязвим в защите, а «Вест Хэм» использует свободные зоны и может создать проблемы. Наш прогноз: обе забьют — 1,67 и тотал больше 2,5 — 1,74.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Вест Хэм»
|Проиграл 2 из 5 последних матчей.
|3 победы в 5 последних матчах.
|Ставка «обе забьют - нет» прошла в 4 матчах из последних 5.
|В 3 матчах из последних 5 был тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 27 июля 2025 года
Обе забьют — 1,67.
Тотал больше 2,5 — 1,74.