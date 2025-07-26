Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 27 июля 2025 года: Мбемо и Кунье пора забивать

Матч пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, где еще недавно ФИФА проводила финал ЧМ среди клубов. После неудачных результатов в прошлом чемпионате обе команды намерены продемонстрировать прогресс. «Манчестер Юнайтед» переживает перестройку под руководством Аморима и уже успел провести товарищеский матч с «Лидсом» (0:0). «Вест Хэм», в свою очередь, стартовал с победы над «Грассхоппером». Составы обеих команд претерпевают изменения, и тренеры используют летние матчи для наигрывания новых связей. Особый интерес вызывают и трансферные обновления, и возможные кадровые потери, в том числе громкие уходы с обеих сторон.