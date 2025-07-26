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Матч «Динамо» — «Сочи» 29 июля 2025 года: смогут ли сочинцы навязать борьбу?

В 1-м туре Кубка России в группе B сыграют «Динамо» и «Сочи».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кубок России возвращается, и в первом туре Пути РПЛ встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Бело-голубые начали новый сезон с ничьей против «Балтики» (1:1), это был первый официальный матч при Карпине. Тренер явно продолжает знакомство с командой и может использовать кубковую встречу для экспериментов с составом.

«Сочи», в свою очередь, провалил старт чемпионата — поражение 0:3 от «Локомотива» показало проблемы команды на фоне клубов высшего дивизиона. При этом «Сочи» традиционно опасен в розыгрышах Кубка, где нередко навязывает борьбу более статусным соперникам. Обе команды находятся в поиске оптимальной формы, и на старте группового этапа Кубка России могут показать открытую игру с обилием моментов.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 29 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Динамо»

Вратарь: Лунев.

Защитники: Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев.

Полузащитники: Глебов, Фомин, Бителло.

Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.

В списке травмированных: Майсторович, Чавес, Артур, Маухуб и Тюкавин.

«Сочи»

Вратарь: Дегтев.

Защитники: Заика, Литвинов, Марсело, Макарчук.

Полузащитники: Васильев, Сааведра, Крамарич.

Нападающие: Ежов, Гуарирапа, Зиньковский.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на на «ВТБ Арене» в Москве.