Матч «Динамо» — «Сочи» 29 июля 2025 года: смогут ли сочинцы навязать борьбу?

«Сочи», в свою очередь, провалил старт чемпионата — поражение 0:3 от «Локомотива» показало проблемы команды на фоне клубов высшего дивизиона. При этом «Сочи» традиционно опасен в розыгрышах Кубка, где нередко навязывает борьбу более статусным соперникам. Обе команды находятся в поиске оптимальной формы, и на старте группового этапа Кубка России могут показать открытую игру с обилием моментов.