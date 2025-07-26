Матч «Динамо» — «Сочи» 29 июля 2025 года: смогут ли сочинцы навязать борьбу?

Кубок России возвращается, и в первом туре Пути РПЛ встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Бело-голубые начали новый сезон с ничьей против «Балтики» (1:1), это был первый официальный матч при Карпине. Тренер явно продолжает знакомство с командой и может использовать кубковую встречу для экспериментов с составом.
«Сочи», в свою очередь, провалил старт чемпионата — поражение 0:3 от «Локомотива» показало проблемы команды на фоне клубов высшего дивизиона. При этом «Сочи» традиционно опасен в розыгрышах Кубка, где нередко навязывает борьбу более статусным соперникам. Обе команды находятся в поиске оптимальной формы, и на старте группового этапа Кубка России могут показать открытую игру с обилием моментов.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 29 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Динамо»
Вратарь: Лунев.
Защитники: Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев.
Полузащитники: Глебов, Фомин, Бителло.
Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.
В списке травмированных: Майсторович, Чавес, Артур, Маухуб и Тюкавин.
«Сочи»
Вратарь: Дегтев.
Защитники: Заика, Литвинов, Марсело, Макарчук.
Полузащитники: Васильев, Сааведра, Крамарич.
Нападающие: Ежов, Гуарирапа, Зиньковский.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на на «ВТБ Арене» в Москве.