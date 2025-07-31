Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 31 июля 2025 года: Артета выиграет лондонское дерби

«Арсенал» все-таки смог завершить трансфер Дьокереша и купил его в свой клуб. Ожидания от шведского форварда резко отличаются, но сомнений, что его игра будет яркой, нет ни у кого. В матче с «Тоттенхэмом» нападающий может дебютировать. Последим за ним и посмотрим, поможет ли игра Дьокереша победить «Арсеналу».
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»
Букмекеры ждут успеха хозяев: коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1,56, на «Тоттенхэм» — 4,70. Ничья оценивается в 4,40. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,41.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»
«Арсенал» пока уверенно проявляет себя в товарищеских матчах — две победы в двух играх. Предстоящий поединок с «Тоттенхэмом» станет предпоследним в предсезонной подготовке команды, а значит, уровень игры уже должен быть близок к оптимальному. Летняя трансферная кампания клуба предполагает, что Артета продолжит придерживаться своих принципов — владение мячом и надежная оборона. При этом новички должны будут улучшить ситуацию в атаке. За это в первую очередь будет отвечать швед Дьокереш, который перешел в «Арсенал» накануне и еще не успел дебютировать. Скорее всего, форварду дадут шанс как раз в лондонском дерби.
У «Тоттенхэма» произошла смена тренера, поэтому товарищеские матчи уходят на адаптацию состава к новым требованиям. Фрэнк ставит своим командам вертикальный футбол с быстрым переходом из обороны в атаку. Матчи с участием его коллективов часто становятся результативными, так как стиль наставника является довольно рискованным. Против «Арсенала» нас, скорее всего, ждет нечто похожее. Низкая линия обороны позволит сопернику спокойно контролировать мяч и создавать моменты, но любая потеря будет приводить к опасной контратаке.
Наш прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2,5 — за 1,95. Также поставим на то, что только «Арсенал» забьет в обоих таймах — за 2,45.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Тоттенхэма»
|«Арсенал»
|«Тоттенхэм»
|Не проигрывает 5 матчей подряд.
|Только 1 победа в 4 последних матчах.
|В 3 из 4 последних матчей не пропускал больше одного мяча.
|В 6 из 8 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт odds Руслан Пименов ставит на результативный матч: «Думаю, будет много новичков, что с одной стороны, что с другой, и дадут шанс молодежи. Поэтому и футбол будет таким же быстрым и без супер какой-то качественной обороны. Поэтому, я думаю, что тотал будет больше (3,5). Вроде бы, “Арсенал” выглядит прекрасно, но почему-то победу жду от “Тоттенхэма”. Не знаю с чем связано, но так».
Ставки на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 31 июля 2025 года
Победа «Арсенала» и тотал больше 2,5 — 1,95.
Только «Арсенал» забьет в обоих таймах — 2,45.