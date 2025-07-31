Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 31 июля 2025 года: Артета выиграет лондонское дерби

«Арсенал» пока уверенно проявляет себя в товарищеских матчах — две победы в двух играх. Предстоящий поединок с «Тоттенхэмом» станет предпоследним в предсезонной подготовке команды, а значит, уровень игры уже должен быть близок к оптимальному. Летняя трансферная кампания клуба предполагает, что Артета продолжит придерживаться своих принципов — владение мячом и надежная оборона. При этом новички должны будут улучшить ситуацию в атаке. За это в первую очередь будет отвечать швед Дьокереш, который перешел в «Арсенал» накануне и еще не успел дебютировать. Скорее всего, форварду дадут шанс как раз в лондонском дерби.