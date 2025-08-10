Прогноз на матч «Челси» — «Милан» 10 августа 2025 года: в Лондоне зажигает новая бразильская звезда

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Милан»
Букмекеры дают такой расклад на команды перед стартом встречи: коэффициент на победу «Челси» составляет 1,85, на «Милан» — 3,90. Ничья оценивается в 4,20. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,46.
Прогноз на матч «Челси» — «Милан»
«Челси» ударно завершил сезон месяц назад, выиграв клубный чемпионат мира. Летняя версия лондонцев отличалась экспериментальностью и интенсивностью. Мареска решил немного отойти от привычного ему тотального контроля мяча и удержания минимального счета, теперь «Челси» способен быть агрессивным и добивать соперника. Во многом это стало возможным после трансферных переходов нападающих: Жоао Педро добавил скорости и креатива, а Делап — завершения.
Первый матч после отпуска — против леверкузенского «Байера» — показал, что футболисты «Челси» уже в очень приличной форме. Лондонцы спокойно выходили из-под прессинга, опасно атаковали и через правый фланг и через левый. Итогом стала закономерная победа 2:0 — при статистике по ударам по воротам 24−4.
Первый гол за «Челси» забил его новый звездный игрок — 18-летний Эстевао. Бразилец играл и на правом краю атаки, и в центре и уже произвел впечатление на болельщиков и экспертов. Да и привычные герои «синих» были хороши: и Палмер, и Кукурелья, и Жоао Педро — этот бразилец вышел на замену и поставил точку в конце матча.
«Милан» тоже проявляет себя качественно при новом тренере. Аллегри наладил оборону, а в атаке, привычно для себя, дал свободу лидерам. В такой ситуации снова начинает блистать Леау, который чуть подсдал в последний год. К тому же итальянцы уже провели 4 товарищеские встречи, чего вполне достаточно для возвращения формы. Спарринг с именитыми соперниками должен был вернуть «Милану» уверенность в себе, а разгромная победа над австралийцами 9:0 (!) — поднять настроение.
И все же разница между англичанами и итальянцами сейчас слишком большая. К тому же «Милан» вчера играл товарищеский матч против «Лидса» — 1:1. Аллегри выставил смешанный состав, «россонери» вели 1:0 после гола Сантьяго Хименеса, но не удержали победный счет, играя вторым номером. Сегодня у итальянцев тоже не будет всех сильнейших: Пулишич и Алекс Хименес пропустят встречу из-за травм. Ждем дебюта Модрича, но не ждем от хорвата слишком многого.
Наш прогноз: победа «Челси» — за 1,85. Также поставим на тотал больше 3,5 — за 2,10.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Милана»
|«Челси»
|«Милан»
|Не проигрывает 6 матчей подряд.
|Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних матчей.
|Не пропускает больше одного мяча 5 матчей подряд.
|Проиграл «Челси» 4 матча подряд.
Ставки на матч «Челси» — «Милан» 10 августа 2025 года
Победа «Челси» — за 1,85.
Тотал больше 3,5 — за 2,10.