Прогноз на матч «Челси» — «Милан» 10 августа 2025 года: в Лондоне зажигает новая бразильская звезда

«Челси» и «Милан» встретятся в товарищеском матче. На кого ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Челси» начинает новый сезон в качестве победителя клубного чемпионата мира и Лиги конференций. За лето состав «синих» еще усилился и теперь должен быть настроен на большие достижения. Получится ли у лондонцев проявить себя во втором матче после отпуска и обыграть «Милан», покажет поединок.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Милан»

Букмекеры дают такой расклад на команды перед стартом встречи: коэффициент на победу «Челси» составляет 1,85, на «Милан» — 3,90. Ничья оценивается в 4,20. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,46.

Прогноз на матч «Челси» — «Милан»

«Челси» ударно завершил сезон месяц назад, выиграв клубный чемпионат мира. Летняя версия лондонцев отличалась экспериментальностью и интенсивностью. Мареска решил немного отойти от привычного ему тотального контроля мяча и удержания минимального счета, теперь «Челси» способен быть агрессивным и добивать соперника. Во многом это стало возможным после трансферных переходов нападающих: Жоао Педро добавил скорости и креатива, а Делап — завершения.

Первый матч после отпуска — против леверкузенского «Байера» — показал, что футболисты «Челси» уже в очень приличной форме. Лондонцы спокойно выходили из-под прессинга, опасно атаковали и через правый фланг и через левый. Итогом стала закономерная победа 2:0 — при статистике по ударам по воротам 24−4.

Первый гол за «Челси» забил его новый звездный игрок — 18-летний Эстевао. Бразилец играл и на правом краю атаки, и в центре и уже произвел впечатление на болельщиков и экспертов. Да и привычные герои «синих» были хороши: и Палмер, и Кукурелья, и Жоао Педро — этот бразилец вышел на замену и поставил точку в конце матча.

«Милан» тоже проявляет себя качественно при новом тренере. Аллегри наладил оборону, а в атаке, привычно для себя, дал свободу лидерам. В такой ситуации снова начинает блистать Леау, который чуть подсдал в последний год. К тому же итальянцы уже провели 4 товарищеские встречи, чего вполне достаточно для возвращения формы. Спарринг с именитыми соперниками должен был вернуть «Милану» уверенность в себе, а разгромная победа над австралийцами 9:0 (!) — поднять настроение.

И все же разница между англичанами и итальянцами сейчас слишком большая. К тому же «Милан» вчера играл товарищеский матч против «Лидса» — 1:1. Аллегри выставил смешанный состав, «россонери» вели 1:0 после гола Сантьяго Хименеса, но не удержали победный счет, играя вторым номером. Сегодня у итальянцев тоже не будет всех сильнейших: Пулишич и Алекс Хименес пропустят встречу из-за травм. Ждем дебюта Модрича, но не ждем от хорвата слишком многого.

Наш прогноз: победа «Челси» — за 1,85. Также поставим на тотал больше 3,5 — за 2,10.

Статистические тренды в играх «Челси» и «Милана»

«Челси»
«Милан»
Не проигрывает 6 матчей подряд.
Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних матчей.
Не пропускает больше одного мяча 5 матчей подряд.
Проиграл «Челси» 4 матча подряд.

Ставки на матч «Челси» — «Милан» 10 августа 2025 года

Победа «Челси» — за 1,85.

Тотал больше 3,5 — за 2,10.

