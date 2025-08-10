Прогноз на матч «Челси» — «Милан» 10 августа 2025 года: в Лондоне зажигает новая бразильская звезда

«Милан» тоже проявляет себя качественно при новом тренере. Аллегри наладил оборону, а в атаке, привычно для себя, дал свободу лидерам. В такой ситуации снова начинает блистать Леау, который чуть подсдал в последний год. К тому же итальянцы уже провели 4 товарищеские встречи, чего вполне достаточно для возвращения формы. Спарринг с именитыми соперниками должен был вернуть «Милану» уверенность в себе, а разгромная победа над австралийцами 9:0 (!) — поднять настроение.