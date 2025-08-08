Прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Москва 10 августа 2025 года: Карпин добьется победы, но не останется сухим

«Динамо» все еще далеко от своей идеальной игры. Пока в действиях москвичей не ощущается уверенности, а общее впечатление от команды, что она слишком тяжелая. Не совсем понятно, с чем это больше связано — физическим состоянием или нехваткой времени на адаптацию к требованиям тренерского штаба. Не хватает и многих игроков основы. Однако до матча с «Краснодаром» бело-голубым удавалось идти без поражений.