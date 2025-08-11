Ричмонд
Оборона «Кайрата» не выдержит напора, а Моуринью победит ван Перси: экспресс на матчи отбора Лиги чемпионов 12 августа

Собираем экспресс в квалификации Лиги чемпионов. Что выбрать в матчах «Кайрата», «Фенербахче» и «Бенфики» — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12 июля футбольные болельщики смогут посмотреть не только матчи Кубка России, но и ответные игры 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В этом материале мы соберем экспресс из трех поединков отбора в главный еврокубок.

Прогноз на матч «Слован» — «Кайрат»

-

Первый матч в противостоянии остался за «Кайратом», который выглядел лучше, но не смог создать себе весомое преимущество перед ответной игрой. Во многом, забить казахстанцам удалось из-за игры в большинстве. После удаления словацкая команда отодвинулась к своим воротам и прекратила попытки атаковать. Рассчитывать на подобное «Кайрату» больше не стоит. К тому же в этот раз коллектив из Алматы останется без своего главного козыря — поддержки родных трибун. В гостях казахстанцы выступают не так уверенно и хуже играют в обороне. Штурм «Слована» вполне может принести результат, а матч наверняка будет крайне напряженным. Поставим на индивидуальный тотал «Слована» больше 1,5 — за 1,68.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Фейеноорд»

-

Это противостояние, кажется, наиболее статусное на этой стадии отбора в Лигу чемпионов. В первом матче голландцы здорово начали и давили соперника, вынуждая того лишь отбиваться и искать редкие контратаки. Однако, получив преимущество, «Фейеноорд» уже перестал кусать оппонента и закрылся в обороне, за что в итоге поплатился — турки все же сравняли счет. Но голландцы все же вырвали победу в добавленное время — 2:1.

Теперь «Фенербахче» будет играть на атаку и нагнетать напряжение у чужих ворот с первых минут. Все это должны подогреть местные болельщики, которые традиционно проявляют себя крайне активно. Да и Моуринью опытнее ван Перси и выигрывать важные матчи умеет, поэтому будем ждать, что португалец добудет победу на домашнем поле. Ставим на победу «Фенербахче» в основное время — за 1,65.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Ницца»

-

Португальцы уверенно победили в первом матче со счетом 2:0. «Бенфика» лучше владела мячом, чаще атаковала чужие ворота и просто была опаснее. Сложно представить, что должно произойти во ответном матче, чтобы «Ницца» перевернула ситуацию. У французов нет ярких футболистов, способных выдать перфоманс, да и преимущества домашнего поля больше не будет. Кажется, «Бенфика» должна спокойно закрывать интригу в противостоянии и проходить дальше. Вряд ли португальцы полетят в атаку, чтобы добить соперника — прагматичности в их футболе сейчас достаточно. А у «Ниццы» просто нет резервов на мощный штурм и камбэк. Поставим на тотал меньше 3,5 — за 1,48.

Экспресс на футбол 12 августа 2025 года

«Слован» — «Кайрат»: индивидуальный тотал «Слована» больше 1,5 —1,68.

«Фенербахче» — «Фейеноорд»: победа «Фенербахче» в основное время — 1,65.

«Бенфика» — «Ницца»: тотал меньше 3,5 — 1,48.

Общий коэффициент: 4,10.

