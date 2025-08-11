Оборона «Кайрата» не выдержит напора, а Моуринью победит ван Перси: экспресс на матчи отбора Лиги чемпионов 12 августа

Первый матч в противостоянии остался за «Кайратом», который выглядел лучше, но не смог создать себе весомое преимущество перед ответной игрой. Во многом, забить казахстанцам удалось из-за игры в большинстве. После удаления словацкая команда отодвинулась к своим воротам и прекратила попытки атаковать. Рассчитывать на подобное «Кайрату» больше не стоит. К тому же в этот раз коллектив из Алматы останется без своего главного козыря — поддержки родных трибун. В гостях казахстанцы выступают не так уверенно и хуже играют в обороне. Штурм «Слована» вполне может принести результат, а матч наверняка будет крайне напряженным. Поставим на индивидуальный тотал «Слована» больше 1,5 — за 1,68.