«Кайрат» и «Црвена Звезда» выиграют, а «Бенфика» выстоит на выезде: экспресс на матчи Лиги чемпионов 6 августа

Букмекеры не видят фаворита в этой паре. «Слован» доминирует в своем чемпионате и выиграл его уже семь раз подряд. К тому же сейчас команда находится в хорошей форме, так как сезон для них по-настоящему стартовал только две недели назад. Игроки уже вернули тонус, так как провели четыре официальных матча, но усталости еще нет.