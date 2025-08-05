«Кайрат» и «Црвена Звезда» выиграют, а «Бенфика» выстоит на выезде: экспресс на матчи Лиги чемпионов 6 августа

6 августа российские болельщики могут провести за просмотром матчей Пути регионов Кубка России. Однако в этот же день пройдут первые матчи отбора Лиги чемпионов. Мы соберем экспресс из трех событий на этот турнир, чтобы сделать просмотр игр еще ярче.
Прогноз на матч «Кайрат» — «Слован»
Букмекеры не видят фаворита в этой паре. «Слован» доминирует в своем чемпионате и выиграл его уже семь раз подряд. К тому же сейчас команда находится в хорошей форме, так как сезон для них по-настоящему стартовал только две недели назад. Игроки уже вернули тонус, так как провели четыре официальных матча, но усталости еще нет.
Однако «Кайрат» способен удивлять. Во многом, благодаря домашней арене. Именно тут казахстанцы победили финский КуПС со счетом 3:0 в прошлом противостоянии и вышли в 3-й раунд отбора, несмотря на преимущество соперника в два мяча. За 16 последних игр у себя дома «Кайрат» оступился лишь однажды, а на предстоящий матч мотивации будет предостаточно. И поддержки тоже. Наш прогноз: победа «Кайрата» с форой 0 — за 1,60.
Прогноз на матч «Ницца» — «Бенфика»
«Бенфика», наконец, стала добиваться результата. Португальцы выстраивают свой футбол, отталкиваясь от соперника. Они готовы играть на контратаках и владеть мячом 27% матча (против «Баварии» на клубном чемпионате мира), но также способны сами взять игру под контроль и напирать в штрафную (против «Фенербахче» в недавней товарищеской встрече). Сработало это и в матче за Суперкубок Португалии, где «Бенфика» минимально обыграла «Спортинг».
Результаты указывают на хорошую форму «орлов» — только дважды уступили в 19 последних играх. Оба раза в дополнительное время. Должны добиваться положительного исхода португальцы и в первом матче с «Ниццей», которая пока далека от оптимальной формы после двухмесячного отдыха. Выберем ставку, что «Бенфика» не проиграет в гостях — за 1,40.
Прогноз на матч «Лех» — «Црвена Звезда»
«Црвена» начала сезон в отличной форме и четыре первых официальных матча нового сезона выиграла с общим счетом 17:2. Кажется, сейчас сербов просто не остановить. Правда, основные подвиги команда совершает на своем поле, а против «Леха» придется начинать в гостях. Сейчас это может только сделать результат менее разгромным, но общей сути не поменяет. Ставим на сербов с форой 0 — за 1,75.
Экспресс на футбол 6 августа 2025 года
«Кайрат» — «Слован»: победа «Кайрата» с форой 0 — 1,60.
«Ницца» — «Бенфика»: «Бенфика» не проиграет — 1,40.
«Лех» — «Црвена Звезда»: победа «Црвены Звезды» с форой 0 — 1,75.
Общий коэффициент: 3,92.