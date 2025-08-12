Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 12 августа 2025 года: мысли о «Зените» не позволят москвичам победить

Да и «Динамо» за это время набрало ход. После того поражения команда не уступила ни разу, да и больше одного мяча не пропускала. В построениях махачкалинцев не так важны исполнители, так что ротация им не страшна. Да и вряд ли нас ждут большие перемены в заявке — у «Динамо» есть хороший шанс проскочить подальше в Кубке, и они его не должны упускать.