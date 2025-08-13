Победа «Легии» и голевая перестрелка в Нидерландах: экспресс на матчи отбора Лиги Европы 14 августа

До старта европейских топ-чемпионатов остается совсем немного времени. Приятно его провести и почувствовать напряжение больших матчей можно уже сейчас — за просмотром поздних стадий Лиги Европы. Особенное напряжение гарантировано, если подкрепить просмотр футбола небольшой ставкой. Наш экспресс может помочь с выбором матчей и прогнозов.
Прогноз на матч «Утрехт» — «Серветт»
Первый матч в их противостоянии закончился победой «Утрехта» со счетом 3:1. Однако по игре все было не так очевидно. В первом тайме «Серветт» выглядел даже лучше соперника — забил и удержал преимущество до перерыва. Все сломал автогол на старте второй половины игры, после него швейцарцы пропустили еще дважды в течение десяти минут. Так и закончили. Теперь «Серветту» предстоит непростая задача — исправлять положение на выезде. Непонятно, получится ли пройти дальше, но обмен голами ждать точно стоит. Возьмем «обе забьют» — за 1,62.
Прогноз на матч «Легия» — АЕК Ларнака
Поляки неожиданно провалились в первой встрече 1:4. При этом старт матча от «Легии» был неплохим — они больше атаковали и создавали моментов. Теперь шанс все исправить выпадает на ответный поединок, который пройдет дома. Тут команда выглядит куда лучше — не проигрывает шесть матчей подряд, а также надежно играет в обороне. Этого должно хватить для победы во встрече, тем более киприотам придется удерживать преимущество в три мяча и отказываться от атак. Наш прогноз: победа «Легии» — за 1,65.
Прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Фредрикстад»
«Мидтьюлланн» выглядит явным фаворитом противостояния, так как имеет большой опыт выступления в еврокубках. Клуб хорошо готовится к соперникам и использует прагматичный стиль — вовремя способен идти в атаку или закрываться. Преимущество в два мяча на своем поле датчане обязаны удерживать. Скорее всего, делать это придется через контроль мяча и надежную оборону. У «Фредрикстада» нет суператаки, способной решать большие задачи. Часто с результативностью возникают проблемы даже на уровне норвежского чемпионата, поэтому свершений не будем ждать и сейчас. Поставим на тотал меньше 3,5 — за 1,62.
Экспресс на футбол 14 августа 2025 года
«Утрехт» — «Серветт»: обе забьют — 1,62.
«Легия» — «АЕК Ларнака»: победа «Легии» — 1,65.
«Мидтьюлланн» — «Фредрикстад»: тотал меньше 3,5 — 1,62.
Общий коэффициент: 4,33.
