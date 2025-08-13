Победа «Легии» и голевая перестрелка в Нидерландах: экспресс на матчи отбора Лиги Европы 14 августа

Поляки неожиданно провалились в первой встрече 1:4. При этом старт матча от «Легии» был неплохим — они больше атаковали и создавали моментов. Теперь шанс все исправить выпадает на ответный поединок, который пройдет дома. Тут команда выглядит куда лучше — не проигрывает шесть матчей подряд, а также надежно играет в обороне. Этого должно хватить для победы во встрече, тем более киприотам придется удерживать преимущество в три мяча и отказываться от атак. Наш прогноз: победа «Легии» — за 1,65.