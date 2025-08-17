Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года: Дьокереш добудет победу для Артеты

Яркое противостояние в английской Премьер-лиге нас ждет уже в первом туре. «Арсенал», который трижды подряд занимал второе место по итогам чемпионата, получает новый шанс побороться за чемпионство, а «Юнайтед», проваливший прошлый сезон, будет доказывать, что он все еще топ-клуб. Терять очки в стартовой игре не захочет ни одна команда. Ждем интересное противостояние и дебют новичков за свои команды.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Букмекеры выделяют фаворита в этом матче: коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1,98, на «Юнайтед» — 3,55. Ничья оценивается так же в 3,55. По голам в игре ясности нет — тотал больше 2,5 стоит 1,85, меньше 2,5 — 1,95.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
«Манчестер» входит в новый сезон, где все можно начать с чистого листа. Во многом, провал в прошлом чемпионате стоит связывать с отсутствием мотивации у игроков — зацепиться за высокие места шансов не было, а вылететь команда не могла, поэтому настраиваться получалось лишь в еврокубках. Сейчас международных матчей у «Юнайтед» не будет. В текущей ситуации это даже плюс для организации.
Аморим по ходу прошлого сезона жаловался, что ему недостаточно времени для тренировок команды, из-за чего им сложно привить новые тактические требования. Сейчас этой проблемы быть не должно, да и предсезонка пошла команде на пользу — много играли (семь товарищеских матчей) и почти не проигрывали (лишь раз).
Улучшения в первую очередь стоит ждать в атаке — нападение «красных дьяволов» не убеждало в том сезоне. Однако трансферы Куньи, Шешко и Мбемо должны исправить ситуацию. К тому же вернулись в строй Маунт и Майну, травмированные большую часть прошлого чемпионата. Без голов коллектив Аморима остаться не должен — на домашнем стадионе начать новый сезон «всухую» будет непростительно.
При этом шанс такой все же остается. Все-таки против них сыграет «Арсенал» с лучшей обороной в лиге последних лет. Провала в этом компоненте от лондонцев ждать не стоит, а вот в атаке все будет интереснее. «Канониры» тоже не теряли времени и за лето привезли приличное усиление — теперь у Артеты есть форвард-завершитель Дьокереш. Свой шанс он наверняка получит уже в первом туре.
В остальном, «Арсенал» вряд ли будет кардинально другим. Матчи с топ-соперниками эта команда проводит в одном ключе: надежность у своих ворот, тотальное владение мячом и ставка на минимальную победу. Артета наверняка подготовится к контратакам «Юнайтед», которые станут еще быстрее и опаснее с новыми игроками на острие.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,75. Также поставим на то, что «Арсенал» забьет 2 или 3 гола — за 2,25. У «Манчестера» из-за травмы Онаны матч проведет запасной вратарь Байиндыр, который выглядит зачастую неуверенно.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Арсенал»
|1 поражение за 8 последних матчей.
|Тотал больше 2,5 прошел в 3 из 4 последних матчей.
|Тотал больше 2,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
|Не проигрывает второй тайм 9 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт Odds.ru Руслан Пименов ставит на точный счет и ничью: «Дома “Манчестер Юнайтед” играет более убедительно, хотя команда непонятная, прошлый сезон был провальным. Первый тур, эмоции, хорошая готовность, “Арсенал”, конечно, супервывеска — я думаю, “Манчестер Юнайтед” не проиграет. Команда хочет стартовать в новом сезоне с хорошим настроением. “Арсенал”, при этом, не подарок. Я думаю, будет ничья 1:1, а в каждом тайме будет забито по голу».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года
Обе забьют — 1,75.
«Арсенал» забьет 2 или 3 гола — 2,25.