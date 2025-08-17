Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года: Дьокереш добудет победу для Артеты

При этом шанс такой все же остается. Все-таки против них сыграет «Арсенал» с лучшей обороной в лиге последних лет. Провала в этом компоненте от лондонцев ждать не стоит, а вот в атаке все будет интереснее. «Канониры» тоже не теряли времени и за лето привезли приличное усиление — теперь у Артеты есть форвард-завершитель Дьокереш. Свой шанс он наверняка получит уже в первом туре.