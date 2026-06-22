Игрок потерял больше 9 миллионов рублей на матче сборной Кюрасао

Итоги 21 июня на ЧМ-2026
Воскресный день стартовал матчем Эквадора и Кюрасао. Латиноамериканцы владели большим преимуществом по ходу встречи, создали множество моментов, но так и не смогли поразить ворота соперника. Голкипер островитян Элой Ром совершил 15 сейвов. Матч завершился нулевой ничьей, а команда Дика Адвоката сохраняет шансы на выход из группы.
Следом сборная Японии разгромила Тунис 4:0. Африканцам не помогла и экстренная смена тренера после поражения в первом туре. Тунисцы завершат выступления на ЧМ-2026 после третьего матча.
Сборная Испании реабилитировалась перед поклонниками за осечку в матче с Кабо-Верде. Под горячую руку попала команда Саудовской Аравии, в ворота которой влетели четыре мяча.
Завершилось 21 июня матчем Бельгии и Ирана. Европейцы владели преимуществом, но не смогли конвертировать его в забитые мячи. А вот у Ирана не засчитали гол из-за офсайда. В итоге вторая нулевая ничья за день.
Два матча дня вошли в топ-5 самых прибыльных на ЧМ-2026
Больше всего ставок в денежном выражении PARI 21 июня приняла на встречу Бельгии и Ирана. На эту игру пришлось около 33% от общего оборота ставок на матчи дня ЧМ-2026. Примерно 28% было сделано на встречу Испании и Саудовской Аравии, приблизительно 22% — на матч Тунис — Япония. Противостояние Эквадора и Кюрасао заинтересовало игроков меньше всего — на эту встречу было сделано чуть более 17%.
Доля ставок в прематче составила около 59% от общего оборота на матчи дня, на пари в лайве — чуть больше 41%.
Самым удачной для PARI оказалась встреча Бельгии и Ирана. Матч завершился безголевой ничьей.
Около 81% от всего объема ставок на исход игры здесь пришлось на команду Руди Гарсии, а на ничью, которой завершился матч — примерно 8%. Игра вошла в топ-5 самых прибыльных для компании за весь чемпионат мира, заняв второе место по этому показателю.
Также в пятерку наиболее удачных матчей для PARI вошла игра Эквадора и Кюрасао. Здесь фаворит тоже не смог распечатать ворота аутсайдера. На победу эквадорцев пришлось более 91% от всего объема ставок на исход встречи, а на ничью всего лишь около 6%.
Прибыльной для компании получилась и игра Испании с Саудовской Аравией — «Красная фурия» забила четыре безответных мяча. При этом практически 97% от общего объема ставок на исход встречи здесь пришлось на команду Луиса де ла Фуэнте.
А вот для игроков удачно сложилась встреча Туниса и Японии. Здесь около 96% от общего объема ставок на исход игры было сделано на азиатскую сборную. И японцы не подвели — крупно победили, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Крупные выигрыши и проигрыши
Один из самых крупных выигрышей по ставкам на матчи 21 июня пришелся на матч Туниса и Японии. При счете 3:0 в пользу «Синих самураев» игрок поставил 2 000 000 рублей на то, что они забьют еще, с коэффициентом 2.50. На 83-й минуте Аясэ Уэда поразил ворота Туниса в четвертый раз. На выплату автор пари получил 5 000 000 рублей.
Другой игрок при счете 2:0 в этом матче поставил 1 000 000 рублей на Японию с форой (-3.5) с коэффициентом 4.20. На выплату автор пари получил 4 200 000 рублей.
1 000 000 рублей в 4 100 000 рублей превратил клиент PARI, который собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 4.10. По ходу матча Эквадора и Кюрасао он поставил на то, что Эквадор забьет не более одного мяча по котировке 1.97, и добавил к этому событию пари на ТБ 2.5 гола в матче Туниса и Японии. Этот экспресс принес крупный выигрыш его автору.
Другой клиент компании поставил 1 000 000 рублей на ничью по ходу матча Бельгия — Иран с котировкой 3.25. Матч завершился со счетом 0:0. На выплату игрок получил 3 250 000 рублей.
Еще один игрок поставил 1 500 000 рублей на ТМ 4.5 гола в матче Испании и Саудовской Аравии за 1.38. Пришлось понервничать — испанцы забили трижды уже к исходу получаса, а четвертый мяч влетел в сетку саудовцев в самом начале второго тайма. В конце матча пятый мяч забил Ферран Торрес, но этот гол отменили. На выплату игрок получил 2 070 000 рублей.
К сожалению, не всем игрокам так повезло 21 июня. 9 200 000 рублей поставил один из клиентов PARI на победу Эквадора над Кюрасао с коэффициентом 1.14. Возможностей забить у эквадорцев было предостаточно, но они ими так и не воспользовались. Еще один игрок поставил на тот же исход 1 500 000 рублей с котировкой 1.13.
2 010 000 рублей проиграл клиент PARI по ставке на матч Бельгия — Иран. Он заключил пари на то, что в матче не будет удаления, с котировкой 1.18. Однако на 67-й минуте защитник бельгийцев Натан Нгой совершил фол последней надежды и получил заслуженную красную карточку.
Наконец, два клиента компании верили в голы в матче Испании и Саудовской Аравии. Один из них при счете 4:0 поставил 1 000 000 рублей на ТБ 5.5 гола с коэффициентом 1.70. Другой при том же счете — на то, что пятый гол случится до окончания 89-й минуты. Аналитики оценили такой исход в 2.00. Однако забитых мячей авторы пари так и не дождались.