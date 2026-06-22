Игрок потерял больше 9 миллионов рублей на матче сборной Кюрасао

1 000 000 рублей в 4 100 000 рублей превратил клиент PARI, который собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 4.10. По ходу матча Эквадора и Кюрасао он поставил на то, что Эквадор забьет не более одного мяча по котировке 1.97, и добавил к этому событию пари на ТБ 2.5 гола в матче Туниса и Японии. Этот экспресс принес крупный выигрыш его автору.