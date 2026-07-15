Победа Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026 принесла игроку 32 000 000 рублей

После перерыва ситуация не изменилась, более того, испанцы упрочили свое преимущество. На ударной позиции оказался Педро Порро и хладнокровно разобрался с Майком Меньяном. Все усилия команды Дидье Дешама отыграться оказались тщетны. 2:0 — уверенная победа Испании. Ставка оказалась удачной, на выплату игрок получил 32 000 000 рублей. Это один из самых крупных выигрышей по ставкам на матчи ЧМ-2026.