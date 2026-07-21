PARI SECRET устроила VIP-уикенд на Суперкубке России в Нижнем Новгороде

Старт футбольного сезона компания PARI превратила в особенный уикенд для резидентов своего VIP-клуба. Двухдневное путешествие в Нижний Новгород объединило бескомпромиссную битву за Суперкубок России, неформальное общение с легендами спорта и эстетику столицы закатов.
Участниками закрытого выезда стали ВИП-клиенты компании — преданные болельщики «Зенита» и «Спартака» из Москвы, Санкт-Петербурга и принимающей стороны.
Ужин со звездами и хроники ЧМ-2026
Уикенд начался в формате закрытого вечера. В одном из знаковых гастрономических пространств Нижнего Новгорода гости наслаждались ужином в теплой доверительной атмосфере в компании легендарных игроков сборной России — Вячеслава Малафеева и Александра Мостового. Тон и ритм беседе задавал один из самых авторитетных спортивных комментаторов страны Михаил Моссаковский.
В неформальной обстановке гости обсудили интриги предстоящего сезона и горячие результаты ЧМ-2026. Вечер завершился персональными подарками и автографами от приглашенных легенд футбола, фотосетом и розыгрышем особых сетов от бренда PARI SECRET.
Главное блюдо: Суперкубок России
На следующий день гостей перед матчем ждал экскурсионный маршрут по историческим местам Нижнего Новгорода в сопровождении профессионального гида. После чего они отправились на кульминационное событие — противостояние «Зенита» и «Спартака». Пока футбольный мир искал редкие билеты на этот матч, резиденты PARI SECRET следили за каждым моментом игры с безупречным панорамным обзором поля.
Проект PARI SECRET в очередной раз подтверждает философию бренда: создавать для своих клиентов не просто сервис, а стиль жизни, подчеркивающий слоган «Выше всех». Знаковые спортивные события становятся основой для продуманных лайфстайл-путешествий, которые задают новые стандарты персонального гостеприимства далеко за пределами индустрии беттинга.