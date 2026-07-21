PARI SECRET устроила VIP-уикенд на Суперкубке России в Нижнем Новгороде

На следующий день гостей перед матчем ждал экскурсионный маршрут по историческим местам Нижнего Новгорода в сопровождении профессионального гида. После чего они отправились на кульминационное событие — противостояние «Зенита» и «Спартака». Пока футбольный мир искал редкие билеты на этот матч, резиденты PARI SECRET следили за каждым моментом игры с безупречным панорамным обзором поля.