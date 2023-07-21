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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарью Домрачеву выписали из минского роддома

В начале недели самая титулованная спортсменка Беларуси Дарья Домрачева во второй раз стала мамой.

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Источник: соцсети

У Домрачевой и восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена родилась еще одна дочь. В октябре 2016 года у пары родился первый ребенок — дочь Ксения.

Домрачева разместила фото в социальных сетях с ребенком на руках, мужем и врачами. Она поблагодарила персонал 5-го роддома Минска и отдельно врачей этой больницы.

Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону.

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