Дарью Домрачеву выписали из минского роддома

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У Домрачевой и восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена родилась еще одна дочь. В октябре 2016 года у пары родился первый ребенок — дочь Ксения.

Домрачева разместила фото в социальных сетях с ребенком на руках, мужем и врачами. Она поблагодарила персонал 5-го роддома Минска и отдельно врачей этой больницы.