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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Карим Халили стал победителем марафона на чемпионате России

Биатлонист Карим Халили выиграл марафон на 40 км на чемпионате России в Увате.

Источник: РИА "Новости"

25-летний Халили, представляющий Москву, прошел дистанцию за 1 час 57.41,7 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах. Второе место занял Никита Поршнев, отстав от лидера на 1 минуту 1,6 секунды и допустив семь промахов. Третьим финишировал Иван Колотов +1.04,6 секунды (5 промахов).

Чемпионат России по биатлону. Уват
Мужчины. Марафон, 40 км

  1. Карим Халили — 1.57.41,7 (3)
  2. Никита Поршнев +1.01,6 (7)
  3. Иван Колотов +1.04,6 (5)
  4. Вячеслав Малеев +1.19,5 (10)
  5. Кирилл Бажин +1.28,2 (5)
  6. Александр Поварницын +2.15,1 (7)
  7. Петр Пащенко +2.42,0 (9)
  8. Кирилл Стрельцов +3.40,6 (11)
  9. Евгений Емерхонов + 3.52,8 (7)
  10. Даниил Усов +4.08,5 (9).

Ранее Халили завоевал золото в масс-старте в Тюмени, преодолев дистанцию в 15 км за 41 минуту 27,2 секунды и не допустив ни одного промаха.

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