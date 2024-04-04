Карим Халили стал победителем марафона на чемпионате России

25-летний Халили, представляющий Москву, прошел дистанцию за 1 час 57.41,7 секунды, допустив три промаха на огневых рубежах. Второе место занял Никита Поршнев, отстав от лидера на 1 минуту 1,6 секунды и допустив семь промахов. Третьим финишировал Иван Колотов +1.04,6 секунды (5 промахов).

Ранее Халили завоевал золото в масс-старте в Тюмени, преодолев дистанцию в 15 км за 41 минуту 27,2 секунды и не допустив ни одного промаха.