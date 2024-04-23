Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Хоккей. НХЛ
24.04
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
24.04
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.04
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
24.04
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
Все события
18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Латыпов высказался о мотивации при отсутствии международных стартов

Трехкратный призер Олимпийских игр биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что мотивация не падает из-за отстранения россиян от международных соревнований.

Источник: РИА "Новости"

«Моя мотивация не падает, в России сейчас создали хорошие соревнования, поэтому она есть. В будущем, надеюсь, если будем выступать на международном уровне, то у нас будут неплохие результаты. Пока бегаем здесь», — приводит слова Латыпова «РИА Новости Спорт».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

«По поводу нейтрального статуса не знаю, будем отталкиваться от решения руководства, сообща, вместе с федерацией», — добавил Латыпов.

30-летний Латыпов в этом сезоне досрочно стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону. Также на Кубке Содружества спортсмен занял второе место, уступив в общем зачете белорусу Антону Смольскому.

Эдуард Латыпов — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призер чемпионатов мира и Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь