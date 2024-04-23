Латыпов высказался о мотивации при отсутствии международных стартов

«Моя мотивация не падает, в России сейчас создали хорошие соревнования, поэтому она есть. В будущем, надеюсь, если будем выступать на международном уровне, то у нас будут неплохие результаты. Пока бегаем здесь», — приводит слова Латыпова «РИА Новости Спорт».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

«По поводу нейтрального статуса не знаю, будем отталкиваться от решения руководства, сообща, вместе с федерацией», — добавил Латыпов.

30-летний Латыпов в этом сезоне досрочно стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону. Также на Кубке Содружества спортсмен занял второе место, уступив в общем зачете белорусу Антону Смольскому.

Эдуард Латыпов — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призер чемпионатов мира и Европы.