Александр Тихонов назвал себя нищим с доходом в 140 тысяч рублей

«Накоплений не осталось. Абсолютно. Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона. В квартире во время обыска 15 человек работали! Мне потом один генерал-полковник сказал: “Зарплату ж тогда не платили…”. Растащили все! Украшения, раритетные монеты, телефоны», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
23 июля 2007 Александр Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева; он был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тихонов отметил, что полицейские вернули ему только 43 коллекционных ружья и карабина, в числе которых модели Webley & Scott, Auguste Lebeau и Westley Richards.
«В тюрьме начали надо мной издеваться. Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел. Открывают кормушку — и бросают их сверху в баланду. В щелку приказано наблюдать, как Тихонов себя ведет. Я аккуратненько тараканов выкидывал. Не глядя на дверь, говорил: “Ребята! Это лучше, чем ресторан “Пекин”. Сами надзиратели шептали: “Иваныч, держись”. Все мне сочувствовали. В один из дней говорят: “Хотите побриться?” — “Конечно”. Проводят на кухню, там на плите котел с баландой, а перемешивает грязной поварешкой женщина из лепрозория. Вся в экземах”, — рассказал Тихонов.
С 1968-го по 1980 год Александр Тихонов выиграл четыре олимпийских золота в эстафете, а также серебро Олимпийских игр 1968 года в индивидуальной гонке. Тихонов — одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 г. В 1996—2008 годах он занимал пост президента Союза биатлонистов России (СБР).