Александр Тихонов назвал себя нищим с доходом в 140 тысяч рублей

«В тюрьме начали надо мной издеваться. Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел. Открывают кормушку — и бросают их сверху в баланду. В щелку приказано наблюдать, как Тихонов себя ведет. Я аккуратненько тараканов выкидывал. Не глядя на дверь, говорил: “Ребята! Это лучше, чем ресторан “Пекин”. Сами надзиратели шептали: “Иваныч, держись”. Все мне сочувствовали. В один из дней говорят: “Хотите побриться?” — “Конечно”. Проводят на кухню, там на плите котел с баландой, а перемешивает грязной поварешкой женщина из лепрозория. Вся в экземах”, — рассказал Тихонов.