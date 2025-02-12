Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии впервые с 2017 года осталась без медали смешанной эстафеты на чемпионате мира. На первом этапе провалилась Ингрид Тандреволд, заработав два штрафных круга. Также в составе норвежского квартета выступили Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.