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Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Норвежцы, по традиции являясь главными фаворитами соревнований, не сумели завоевать медали в этой гонке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. Французская команда в составе Жюли Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена преодолела дистанцию в 4×6 км за 1 час 4 минуты 41,5 секунды.

Второе место заняла сборная Чехии в составе Джессики Исловой, Терезы Воборниковой, Витезслава Горнига и Михала Крчмаржа (отставание 1.13,8; 0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов). Третьими стали немцы Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат и Юстус Штрелов (+1.18,4; 0+11).

Биатлонисты сборной Чехии впервые за пять лет попали в тройку призеров в рамках смешанной эстафеты. Ранее представители Чехии выигрывали медаль чемпионата мира в 2021 году.

Сборная Норвегии впервые с 2017 года осталась без медали смешанной эстафеты на чемпионате мира. На первом этапе провалилась Ингрид Тандреволд, заработав два штрафных круга. Также в составе норвежского квартета выступили Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов.