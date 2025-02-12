Французы завоевали золото в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. Французская команда в составе Жюли Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена преодолела дистанцию в 4×6 км за 1 час 4 минуты 41,5 секунды.
Второе место заняла сборная Чехии в составе Джессики Исловой, Терезы Воборниковой, Витезслава Горнига и Михала Крчмаржа (отставание 1.13,8; 0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов). Третьими стали немцы Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат и Юстус Штрелов (+1.18,4; 0+11).
Биатлонисты сборной Чехии впервые за пять лет попали в тройку призеров в рамках смешанной эстафеты. Ранее представители Чехии выигрывали медаль чемпионата мира в 2021 году.
Сборная Норвегии впервые с 2017 года осталась без медали смешанной эстафеты на чемпионате мира. На первом этапе провалилась Ингрид Тандреволд, заработав два штрафных круга. Также в составе норвежского квартета выступили Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов.