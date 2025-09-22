IBU не допустит российских биатлонистов на Олимпиаду

«IBU принял к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов (AIN) в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это решение касается спортсменов, которые прошли квалификационную процедуру международной федерации для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону. Международный союз биатлонистов (IBU) является и остается ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону в соответствии со своими правилами.



Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Это означает, что только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от участия в деятельности IBU в соответствии с решением конгресса IBU в сентябре 2022 года», — сообщили в IBU.