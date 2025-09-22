IBU не допустит российских биатлонистов на Олимпиаду

На прошлой неделе президент МОК Кирсти Ковентри сообщила, что комитет сохранит прежний порядок допуска нейтральных спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года, аналогичный тому, что применялся на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Это означает, что российские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что соответствующая международная федерация предоставит им такую возможность.
«IBU принял к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов (AIN) в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это решение касается спортсменов, которые прошли квалификационную процедуру международной федерации для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону. Международный союз биатлонистов (IBU) является и остается ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону в соответствии со своими правилами.
Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Это означает, что только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от участия в деятельности IBU в соответствии с решением конгресса IBU в сентябре 2022 года», — сообщили в IBU.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года.
На Олимпийские игры 2024 года в Париже были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На прошлой неделе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе отобрались двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник.