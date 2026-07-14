Олимпийская чемпионка по биатлону Куклева умерла в 53 года

Куклева — олимпийская чемпионка Нагано-1998 в спринте, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетах. Она трижды выигрывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером мировых первенств, а также становилась чемпионкой Европы и девять раз побеждала на этапах Кубка мира.