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Олимпийская чемпионка по биатлону Куклева умерла в 53 года

На 54-м году жизни ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. Об этом сообщает пресс‑служба Союза биатлонистов России (СБР).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Куклева умерла в ночь на вторник, 14 июля. Причины смерти не уточняются.

«СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, ее достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов. Светлая память», — сказано в заявлении.

Куклева — олимпийская чемпионка Нагано-1998 в спринте, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетах. Она трижды выигрывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером мировых первенств, а также становилась чемпионкой Европы и девять раз побеждала на этапах Кубка мира.

После завершения спортивной карьеры в 2003 году Куклева была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.