Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Куклева скончалась минувшей ночью. Ей было 53 года.
«Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят», — сообщил источник.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подтвердил, что вероятной причиной смерти Куклевой стала онкология.
«Знаю, что у нее была онкология в тяжелой форме», — сказал Васильев.
Куклева — олимпийская чемпионка Нагано-1998 в спринте, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетах. Она трижды выигрывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером мировых первенств. Также на счету Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых — в личных гонках.
После завершения спортивной карьеры в 2003 году Куклева была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.