Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Куклева — олимпийская чемпионка Нагано-1998 в спринте, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетах. Она трижды выигрывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером мировых первенств. Также на счету Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых — в личных гонках.