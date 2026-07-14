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Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась после онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Куклева скончалась минувшей ночью. Ей было 53 года.

«Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят», — сообщил источник.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подтвердил, что вероятной причиной смерти Куклевой стала онкология.

«Знаю, что у нее была онкология в тяжелой форме», — сказал Васильев.

Куклева — олимпийская чемпионка Нагано-1998 в спринте, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в эстафетах. Она трижды выигрывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером мировых первенств. Также на счету Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых — в личных гонках.

После завершения спортивной карьеры в 2003 году Куклева была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.