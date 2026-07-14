Тихонов рассказал о последних месяцах жизни Куклевой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о последних месяцах жизни олимпийской чемпионки Галины Куклевой и поделился воспоминаниями о спортсменке в беседе с ТАСС.
«Она очень серьезно страдала последние два месяца, была на серьезных лекарствах. Ее смерть — большая потеря, очень жаль», — сказал Тихонов.
«Я был президентом российского биатлона 14 лет. Галя при мне была одной из самых трудолюбивых, послушных — просто образец спортсменки. Выполняла частенько больше, чем было положено. Уважаемая в коллективе, но всегда скромница. Помню, что иногда даже краснела, отвечая на какие-то вопросы. Она была успешной во всех делах», — добавил он.
Куклева умерла в больнице в возрасте 53 лет. Вероятной причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание со спортсменкой пройдет 16 июля в Тюменском государственном университете, похоронят ее в Ишимбае.
На Олимпиаде 1998 года в Нагано Куклева выиграла спринт на 7,5 км и завоевала серебро в эстафете. Еще одну олимпийскую медаль — бронзу в эстафете — биатлонистка получила на Играх 2002 года.