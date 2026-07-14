Тихонов рассказал о последних месяцах жизни Куклевой

«Я был президентом российского биатлона 14 лет. Галя при мне была одной из самых трудолюбивых, послушных — просто образец спортсменки. Выполняла частенько больше, чем было положено. Уважаемая в коллективе, но всегда скромница. Помню, что иногда даже краснела, отвечая на какие-то вопросы. Она была успешной во всех делах», — добавил он.