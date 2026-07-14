Ишмуратова о Куклевой: «После Нагано не надела корону»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась воспоминаниями о Галине Куклевой в разговоре с «Матч ТВ».
О смерти победительницы Олимпийских игр 1998 года стало известно 14 июля. Куклевой было 53 года.
«Галя была моей соседкой по малой родине: Челябинская область граничит с Башкортостаном.
Вслед за ней я пришла в Спортивный клуб армии, который тогда находился в Уфе. Выступали за войска ПВО, только она в биатлоне, а я сначала в лыжных гонках. Мне всегда ставили ее в пример.
Галина к тому времени уже выступала на международных соревнованиях. Это было начало, а далее я перешла в биатлон. В биатлоне у нас была дружная команда, все девочки с уважением относились друг к другу. Галя была капитаном. Мне всегда казалось ее мнение весомым для всех. Веселая, отзывчивая… Длинноногая и быстрая… После победы в Нагано она не “надела корону”, а осталась все той же Галкой.
О ее болезни узнала от девчонок, а сегодня эта страшная новость. Галина никогда не забывала свой родной город Ишимбай, всегда подчеркивала свою принадлежность к Башкортостану. По моей информации, ее хотят там захоронить», — сказала Ишмуратова.
Куклева выиграла спринт на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Также она завоевала серебряную и бронзовую олимпийские медали в эстафете и трижды становилась чемпионкой мира.