Ишмуратова о Куклевой: «После Нагано не надела корону»

«Галя была моей соседкой по малой родине: Челябинская область граничит с Башкортостаном.



Вслед за ней я пришла в Спортивный клуб армии, который тогда находился в Уфе. Выступали за войска ПВО, только она в биатлоне, а я сначала в лыжных гонках. Мне всегда ставили ее в пример.



Галина к тому времени уже выступала на международных соревнованиях. Это было начало, а далее я перешла в биатлон. В биатлоне у нас была дружная команда, все девочки с уважением относились друг к другу. Галя была капитаном. Мне всегда казалось ее мнение весомым для всех. Веселая, отзывчивая… Длинноногая и быстрая… После победы в Нагано она не “надела корону”, а осталась все той же Галкой.



О ее болезни узнала от девчонок, а сегодня эта страшная новость. Галина никогда не забывала свой родной город Ишимбай, всегда подчеркивала свою принадлежность к Башкортостану. По моей информации, ее хотят там захоронить», — сказала Ишмуратова.