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Ишмуратова о Куклевой: «После Нагано не надела корону»

Светлана Ишмуратова поделилась воспоминаниями об олимпийской чемпионке Галине Куклевой, умершей в возрасте 53 лет.

Источник: СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась воспоминаниями о Галине Куклевой в разговоре с «Матч ТВ».

О смерти победительницы Олимпийских игр 1998 года стало известно 14 июля. Куклевой было 53 года.

«Галя была моей соседкой по малой родине: Челябинская область граничит с Башкортостаном.

Вслед за ней я пришла в Спортивный клуб армии, который тогда находился в Уфе. Выступали за войска ПВО, только она в биатлоне, а я сначала в лыжных гонках. Мне всегда ставили ее в пример.

Галина к тому времени уже выступала на международных соревнованиях. Это было начало, а далее я перешла в биатлон. В биатлоне у нас была дружная команда, все девочки с уважением относились друг к другу. Галя была капитаном. Мне всегда казалось ее мнение весомым для всех. Веселая, отзывчивая… Длинноногая и быстрая… После победы в Нагано она не “надела корону”, а осталась все той же Галкой.

О ее болезни узнала от девчонок, а сегодня эта страшная новость. Галина никогда не забывала свой родной город Ишимбай, всегда подчеркивала свою принадлежность к Башкортостану. По моей информации, ее хотят там захоронить», — сказала Ишмуратова.

Куклева выиграла спринт на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Также она завоевала серебряную и бронзовую олимпийские медали в эстафете и трижды становилась чемпионкой мира.