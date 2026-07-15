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Антон Шипулин ответил критикам спортсменов в Госдуме

Биатлонист также вспомнил историю людей, которая сильно запала ему в душу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин объяснил, почему считает необоснованной критику в адрес спортсменов, работающих в парламенте.

"Я считаю, что это ошибочное мнение. В Госдуме 450 депутатов, из них спортсменов 3−4 процента. Дума так и формируется, там обсуждают разные вопросы, не только юристы.

Я, например, заместитель председателя комитета по спорту, и мы прорабатываем очень много проектов федеральных законов. Над каждым законопроектом должны работать профессионалы. Если речь о спорте — это люди, которые прошли нелегкий спортивный путь, тренеры и спортсмены, которые разбираются в этой теме от «А» до «Я».

Если бы федеральные законы о спорте принимали бывшие юристы или бывшие губернаторы, им бы просто не хватило навыков и знаний.

Поэтому Думу формируют люди разных профессий. Я считаю, что это правильно: там должны быть и люди из науки, и юристы, и спортсмены", — сказал Шипулин в интервью E1.RU.

Также депутат рассказал о проекте, который запал ему в душу.

— Запомнилась история, связанная с Краснотурьинском, когда протекла кровля дома и все квартиры затопило, плесень пошла. Люди умоляли, чтобы им помогли, потому что не знали, куда бежать. Они понимали, что им нужны большие деньги на ремонт.

Мы начали с ними очень много работать. Всем выделили деньги, или переселили на время ремонта, или кому-то сделали ремонт, починили крышу.

От них я очень долго получал благодарность со словами, что, если бы я к ним тогда не приехал, у них бы ничего не получилось. Это ценно, когда люди говорят спасибо, не воспринимают помощь как должное.

Еще пример — Краснотурьинск. Когда я в первый год работы приехал в этот город, глава сказал, что по программе «Газпром — детям» городу уже давно обещали ледовый дворец, но сроки постоянно сдвигают. Я поехал в Питер, к большим начальникам «Газпрома».

В итоге договорился, и через два года у них появился ледовый дворец, в который 650 миллионов рублей вложил «Газпром». Жители наслаждаются и благодарят, что я включился в эту ситуацию.

Если вспоминать все такие моменты, можно долго говорить, — сказал Шипулин.