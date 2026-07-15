Антон Шипулин ответил критикам спортсменов в Госдуме

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин объяснил, почему считает необоснованной критику в адрес спортсменов, работающих в парламенте.
"Я считаю, что это ошибочное мнение. В Госдуме 450 депутатов, из них спортсменов 3−4 процента. Дума так и формируется, там обсуждают разные вопросы, не только юристы.
Я, например, заместитель председателя комитета по спорту, и мы прорабатываем очень много проектов федеральных законов. Над каждым законопроектом должны работать профессионалы. Если речь о спорте — это люди, которые прошли нелегкий спортивный путь, тренеры и спортсмены, которые разбираются в этой теме от «А» до «Я».
Если бы федеральные законы о спорте принимали бывшие юристы или бывшие губернаторы, им бы просто не хватило навыков и знаний.
Поэтому Думу формируют люди разных профессий. Я считаю, что это правильно: там должны быть и люди из науки, и юристы, и спортсмены", — сказал Шипулин в интервью E1.RU.
Также депутат рассказал о проекте, который запал ему в душу.
— Запомнилась история, связанная с Краснотурьинском, когда протекла кровля дома и все квартиры затопило, плесень пошла. Люди умоляли, чтобы им помогли, потому что не знали, куда бежать. Они понимали, что им нужны большие деньги на ремонт.
Мы начали с ними очень много работать. Всем выделили деньги, или переселили на время ремонта, или кому-то сделали ремонт, починили крышу.
От них я очень долго получал благодарность со словами, что, если бы я к ним тогда не приехал, у них бы ничего не получилось. Это ценно, когда люди говорят спасибо, не воспринимают помощь как должное.
Еще пример — Краснотурьинск. Когда я в первый год работы приехал в этот город, глава сказал, что по программе «Газпром — детям» городу уже давно обещали ледовый дворец, но сроки постоянно сдвигают. Я поехал в Питер, к большим начальникам «Газпрома».
В итоге договорился, и через два года у них появился ледовый дворец, в который 650 миллионов рублей вложил «Газпром». Жители наслаждаются и благодарят, что я включился в эту ситуацию.
Если вспоминать все такие моменты, можно долго говорить, — сказал Шипулин.