Шипулин: от заграницы подташнивало, хотелось вернуться в Россию

«Почему мои дети не учатся за границей? За границу сразу нет. Во-первых, я патриот, во-вторых, когда я был спортсменом, от заграницы немножко подташнивало, мне хотелось быстрее вернуться в Россию. Я считаю, что у нас очень хорошее образование, а в Екатеринбурге меня полностью все устраивает, как преподаватели обучают. Старший сын, кстати, отличник, у них 17 отличников в классе.



Школа мне очень сильно нравится: есть бассейн, футбольные поля, прекрасный директор, преподаватели — что еще нужно для счастья? Поэтому все дети будут учиться недалеко от дома», — сказал Шипулин.