Шипулин: от заграницы подташнивало, хотелось вернуться в Россию

«Почему мои дети не учатся за границей? За границу сразу нет. Во-первых, я патриот, во-вторых, когда я был спортсменом, от заграницы немножко подташнивало, мне хотелось быстрее вернуться в Россию. Я считаю, что у нас очень хорошее образование, а в Екатеринбурге меня полностью все устраивает, как преподаватели обучают. Старший сын, кстати, отличник, у них 17 отличников в классе.
Школа мне очень сильно нравится: есть бассейн, футбольные поля, прекрасный директор, преподаватели — что еще нужно для счастья? Поэтому все дети будут учиться недалеко от дома», — сказал Шипулин.
Антон Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете и шестикратным призером мировых первенств. В декабре 2018 года он завершил спортивную карьеру и стал депутатом Государственной Думы РФ. С октября 2021 года Шипулин также занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
У Антона Шипулина трое детей: сыновья Дмитрий (р. 2015) и Максим (р. 2020), а также дочь Мира (р. 2019).