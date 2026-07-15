Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шипулин: от заграницы подташнивало, хотелось вернуться в Россию

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в интервью E1.ru признался, что пребывание за пределами России вызывало у него желание вернуться домой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Почему мои дети не учатся за границей? За границу сразу нет. Во-первых, я патриот, во-вторых, когда я был спортсменом, от заграницы немножко подташнивало, мне хотелось быстрее вернуться в Россию. Я считаю, что у нас очень хорошее образование, а в Екатеринбурге меня полностью все устраивает, как преподаватели обучают. Старший сын, кстати, отличник, у них 17 отличников в классе.

Школа мне очень сильно нравится: есть бассейн, футбольные поля, прекрасный директор, преподаватели — что еще нужно для счастья? Поэтому все дети будут учиться недалеко от дома», — сказал Шипулин.

Антон Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете и шестикратным призером мировых первенств. В декабре 2018 года он завершил спортивную карьеру и стал депутатом Государственной Думы РФ. С октября 2021 года Шипулин также занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

У Антона Шипулина трое детей: сыновья Дмитрий (р. 2015) и Максим (р. 2020), а также дочь Мира (р. 2019).