Биатлонисты Метеля и Серохвостов объявили о помолвке

27-летний Серохвостов — трехкратный чемпион России, победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, а также призер соревнований Кубка России и Кубка Содружества. Биатлонист представлял Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 19-е место в спринте и 39-е — в гонке преследования.