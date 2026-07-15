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Биатлонисты Метеля и Серохвостов объявили о помолвке

Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов объявили о помолвке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Спортсмены поделились совместными фотографиями в социальных сетях.

«Вечерний дроп», — написала Метеля, сопроводив публикацию эмодзи разбитого сердца и кольца.

27-летний Серохвостов — трехкратный чемпион России, победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, а также призер соревнований Кубка России и Кубка Содружества. Биатлонист представлял Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 19-е место в спринте и 39-е — в гонке преследования.

23-летняя Метеля является чемпионкой России в большом масс-старте.

В прошлом сезоне в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) Серохвостов занял 18-е место, Метеля — 13-е.