Биатлонисты Метеля и Серохвостов объявили о помолвке

Спортсмены поделились совместными фотографиями в социальных сетях.
«Вечерний дроп», — написала Метеля, сопроводив публикацию эмодзи разбитого сердца и кольца.
27-летний Серохвостов — трехкратный чемпион России, победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, а также призер соревнований Кубка России и Кубка Содружества. Биатлонист представлял Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 19-е место в спринте и 39-е — в гонке преследования.
23-летняя Метеля является чемпионкой России в большом масс-старте.
В прошлом сезоне в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) Серохвостов занял 18-е место, Метеля — 13-е.