Шипулин объяснил, в чем сложность членства в «Единой России»

Биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о преимуществах и сложностях членства в партии «Единая Россия».
По словам Шипулина, мнение о том, что представителям партии большинства работать легче, является ошибочным. Он отметил, что к каждому депутату приковано повышенное внимание, а ошибка одного человека отражается на репутации всей партии.
«Думаю, это ошибочное суждение. Да, “Единая Россия” — партия большинства, партия власти, но к каждому депутату приковано очень большое внимание. В маленьких партиях немного участников, за ними не так следят. У нас же только в Свердловской области 48 тысяч однопартийцев. И если хоть один сойдет с прямой дорожки на неправильный путь, сразу ложится пятно на всю партию», — сказал Шипулин в интервью E1.RU.
При этом он подчеркнул, что членство в «Единой России» помогает эффективнее решать вопросы жителей региона благодаря взаимодействию с однопартийцами и региональными властями.