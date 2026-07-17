Шипулин объяснил, в чем сложность членства в «Единой России»

«Думаю, это ошибочное суждение. Да, “Единая Россия” — партия большинства, партия власти, но к каждому депутату приковано очень большое внимание. В маленьких партиях немного участников, за ними не так следят. У нас же только в Свердловской области 48 тысяч однопартийцев. И если хоть один сойдет с прямой дорожки на неправильный путь, сразу ложится пятно на всю партию», — сказал Шипулин в интервью E1.RU.