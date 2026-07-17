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Шипулин заявил, что не считает уход из Госдумы понижением

Антон Шипулин ответил, какими видит Россию и Урал через 5 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не считает возможный переход в Законодательное собрание Свердловской области понижением.

По словам Шипулина, несмотря на более высокий статус депутата Госдумы, возвращение к работе в родном регионе станет для него более комфортным и позволит уделять больше времени семье, а также Федерации биатлона Свердловской области.

"Конечно, статус депутата Госдумы выше, но для меня лично это не понижение. Я наоборот, рад, что возвращаюсь в Свердловскую область. Не придется летать в Москву туда-сюда. Здесь семья и федерация биатлона. Заксобрание дает возможности для работы, которых не было у меня в Москве. Поэтому это не понижение, а комфортный переход.

Какими вы видите и себя, и Урал, и всю Россию? Счастливыми. Все будет хорошо. Урал как развивался стремительно, так и разовьется за пять лет еще лучше. Ну, а я буду счастлив от того, что у меня растут дети. Счастлив от того, что я живу на Урале, счастлив от того, что я живу в России", — сказал Шипулин в интервью E1.RU.