Шипулин заявил, что не считает уход из Госдумы понижением

Какими вы видите и себя, и Урал, и всю Россию? Счастливыми. Все будет хорошо. Урал как развивался стремительно, так и разовьется за пять лет еще лучше. Ну, а я буду счастлив от того, что у меня растут дети. Счастлив от того, что я живу на Урале, счастлив от того, что я живу в России", — сказал Шипулин в интервью E1.RU.