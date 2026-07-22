Белорусская лыжница Анна Королева перешла в биатлон

— Конечно, это было личное решение. На самом деле мне всегда хотелось попробовать себя в биатлоне. Хотя в лыжных гонках я провела 20 лет — цифра просто невероятная. Но биатлон интересовал меня с самого детства. У нас в Новополоцке есть училище олимпийского резерва. Мы там тренировались с детства, рядом находится стрельбище. Я постоянно проезжала мимо него на тренировках, смотрела и думала об этом. Если бы сейчас не решилась на этот шаг, то уверена: в будущем на сто процентов пожалела бы и постоянно корила бы себя за то, что так и не попробовала, — сказала Королева.