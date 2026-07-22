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Белорусская лыжница Анна Королева перешла в биатлон

Участница Олимпиады-2026 призналась, что мечтала попробовать себя в биатлоне с детства.

Участница Олимпийских игр 2026 года Анна Королева сменила лыжные гонки на биатлон после 20 лет занятий прежним видом спорта. Белорусская спортсменка рассказала, что приняла решение самостоятельно и давно хотела попробовать себя в новой дисциплине.

В интервью программе «Спорт-Кадр» у Королевой спросили, было ли это исключительно ее решением и как оно появилось.

— Конечно, это было личное решение. На самом деле мне всегда хотелось попробовать себя в биатлоне. Хотя в лыжных гонках я провела 20 лет — цифра просто невероятная. Но биатлон интересовал меня с самого детства. У нас в Новополоцке есть училище олимпийского резерва. Мы там тренировались с детства, рядом находится стрельбище. Я постоянно проезжала мимо него на тренировках, смотрела и думала об этом. Если бы сейчас не решилась на этот шаг, то уверена: в будущем на сто процентов пожалела бы и постоянно корила бы себя за то, что так и не попробовала, — сказала Королева.

Спортсменка положительно оценила прием в национальной команде по биатлону. По ее словам, в новом коллективе много девушек, а тренеры и партнеры хорошо к ней относятся. Королева отметила, что ей приятно находиться в команде.

Главной новой задачей для бывшей лыжницы стала стрельба. Королева призналась, что пока справляется не со всеми ее элементами, однако рассчитывает освоить дисциплину. Спортсменка подчеркнула, что хочет научиться и верит в успешный переход.