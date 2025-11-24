Российские саночники начали тренировки на олимпийской трассе

В конце октября Международная федерация санного спорта (FIL) объявила о допуске российских спортсменов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. До отборочных соревнований были допущены шесть российских спортсменов: Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.
«Атлетам предстоит выступить на турнирах и получить очки олимпийской квалификации сначала в Италии, потом в США, Латвии и Германии. Допуск до турниров под эгидой FIL и подготовку шестерых спортсменов мы обсудили с членом Исполкома Олимпийского комитета России, президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт.
Мы благодарим Международный олимпийский комитет (МОК), который оказывает поддержку нашим спортсменам. Турнир в Кортина-д’Ампеццо организован МОК и Международной федерацией санного спорта», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Тренировки и соревновательные заезды на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо продлятся до воскресенья, 30 ноября. Это первые международные соревнования под эгидой FIL с февраля 2022 года, в которых примут участие российские саночники.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены, кроме санного спорта, также получили допуск к квалификационным соревнованиям по ски-альпинизму, фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.