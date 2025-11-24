Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские саночники начали тренировки на олимпийской трассе

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что российские саночники провели первый тренировочный день на санно-бобслейной трассе «Эудженио Монти» в Кортина-д’Ампеццо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В конце октября Международная федерация санного спорта (FIL) объявила о допуске российских спортсменов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. До отборочных соревнований были допущены шесть российских спортсменов: Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.

«Атлетам предстоит выступить на турнирах и получить очки олимпийской квалификации сначала в Италии, потом в США, Латвии и Германии. Допуск до турниров под эгидой FIL и подготовку шестерых спортсменов мы обсудили с членом Исполкома Олимпийского комитета России, президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт.

Мы благодарим Международный олимпийский комитет (МОК), который оказывает поддержку нашим спортсменам. Турнир в Кортина-д’Ампеццо организован МОК и Международной федерацией санного спорта», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Тренировки и соревновательные заезды на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо продлятся до воскресенья, 30 ноября. Это первые международные соревнования под эгидой FIL с февраля 2022 года, в которых примут участие российские саночники.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены, кроме санного спорта, также получили допуск к квалификационным соревнованиям по ски-альпинизму, фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше