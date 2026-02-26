Скелетониста Гераскевича назвали неудачником в Раде

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал скелетониста Владислава Гераскевича, назвав его неудачником, после того как тот призвал лишить олимпийского чемпиона Сергея Бубку звания Героя Украины.
«Мы видим явление, которое можно охарактеризовать как “неудачники-герои”, когда отсутствие достижений пытаются компенсировать громкими политическими заявлениями. Это очевидно для тех, кто следит за происходящими событиями — элемент постмайданной политики в полном проявлении.
Нападки на Сергея Бубку — это крайне символичный момент. Мы видим, как человек без значимых достижений пытается атаковать мировую фигуру", — написал Дмитрук в своем телеграм-канале.
Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира за нарушение запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. В день начала соревнований глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри встретилась с Гераскевичем, но спортсмен отказался идти на компромисс, потребовав извинений от МОК и финансирования электрогенераторов для украинских спортивных объектов.
Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, так как это нарушало Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом. После этого представители МОК провели с ним повторную встречу, на которой он заявил, что будет выступать исключительно в этом шлеме. Спортсмену предложили альтернативные варианты, такие как ношение черной ленты на рукаве или демонстрация шлема в микст-зоне. Гераскевич не согласился на предложенные варианты, поэтому был дисквалифицирован.