Скелетониста Гераскевича назвали неудачником в Раде

Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, так как это нарушало Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом. После этого представители МОК провели с ним повторную встречу, на которой он заявил, что будет выступать исключительно в этом шлеме. Спортсмену предложили альтернативные варианты, такие как ношение черной ленты на рукаве или демонстрация шлема в микст-зоне. Гераскевич не согласился на предложенные варианты, поэтому был дисквалифицирован.