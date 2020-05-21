Тайсон показал ударную технику в китайской соцсети (видео)

Знаменитый боксер Майк Тайсон вновь намекнул на возвращение на ринг. 53-летний американец записал ролик для китайской социальной сети Weibo, где показал впечатляющую скорость ударов.



«Как вы знаете, есть вероятность, что я снова вернусь на ринг. И если это случится, я буду драться, вдохновляясь Мао», — заявил Тайсон, напомнив о создателе современного китайского государства Мао Цзэдуне.