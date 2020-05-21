Тайсон показал ударную технику в китайской соцсети (видео)
Кажется, нас ждет возвращение легенды.
Кажется, нас ждет возвращение легенды.
Знаменитый боксер Майк Тайсон вновь намекнул на возвращение на ринг. 53-летний американец записал ролик для китайской социальной сети Weibo, где показал впечатляющую скорость ударов.
«Как вы знаете, есть вероятность, что я снова вернусь на ринг. И если это случится, я буду драться, вдохновляясь Мао», — заявил Тайсон, напомнив о создателе современного китайского государства Мао Цзэдуне.
Одним из возможных соперников для Тайсона является 57-летний Эвандер Холифилд, которому Железный Майк откусил ухо в 1997 году.
Андрей Санталов