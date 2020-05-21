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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Тайсон показал ударную технику в китайской соцсети (видео)

Кажется, нас ждет возвращение легенды.

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Источник: AFP 2020

Знаменитый боксер Майк Тайсон вновь намекнул на возвращение на ринг. 53-летний американец записал ролик для китайской социальной сети Weibo, где показал впечатляющую скорость ударов.

«Как вы знаете, есть вероятность, что я снова вернусь на ринг. И если это случится, я буду драться, вдохновляясь Мао», — заявил Тайсон, напомнив о создателе современного китайского государства Мао Цзэдуне.

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Одним из возможных соперников для Тайсона является 57-летний Эвандер Холифилд, которому Железный Майк откусил ухо в 1997 году.

Андрей Санталов

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