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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Ван Дамм считает, что боксера Ломаченко засудили

Ван Дамм заявил, что Хейни победил Ломаченко в титульном бою из-за американских судей.

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Источник: AP 2022

Актер Жан-Клод Ван Дамм остался недоволен работой судей в поединке между американским боксером Дэвином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в субботу в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Представитель США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

«Разница (в возрасте спортсменов) — 11 лет. Этот парень (Хейни) сегодня проиграл, а Ломаченко — победил, все просто. Это американская публика, работают три судьи из США. Я знаю бокс и боевые единоборства, и этот парень точно проиграл», — сказал Ван Дамм в видео, на своей странице в одной из соцсетей.

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 Актер Ван Дамм считает, что боксера Ломаченко засудили
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