Актер Ван Дамм считает, что боксера Ломаченко засудили

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в субботу в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Представитель США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

«Разница (в возрасте спортсменов) — 11 лет. Этот парень (Хейни) сегодня проиграл, а Ломаченко — победил, все просто. Это американская публика, работают три судьи из США. Я знаю бокс и боевые единоборства, и этот парень точно проиграл», — сказал Ван Дамм в видео, на своей странице в одной из соцсетей.