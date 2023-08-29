В WBA дали оценку спорному эпизоду боя Усика и Дюбуа

Бой тяжеловесов прошел в Польше в субботу и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде украинский боксер упал на канвас и взял пятиминутный перерыв после удара британца ниже пояса. После поединка Дюбуа заявил, что его лишили победы, потому что удар пришелся в корпус, а его промоутер Фрэнк Уоррен заявил о намерении обжаловать результат поединка.

«В поединке был драматический момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, отправивший Усика на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о легитимности удара. Рефери постановил, что он пришелся в нижнюю часть, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой. Получив запрещенный удар, украинец изменил свою позицию. Он стал действовать агрессивнее, что позволило ему провести два нокдауна в бою и одержать победу в девятом раунде», — говорится в сообщении WBA, опубликованном на сайте.